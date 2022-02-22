ووتش تدعو كندا للسماح بعودة أم وابنها المريضين المحتجزين في سوريا

دعت هيومن رايتس ووتش كندا للسماح لسيدة كندية وطفلها الصغير المريضين المحتجزين شمالي شرق سوريا بالعودة إلى الوطن، لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة، رغم وجود سياسة كندية تسمح بذلك.

ووفق المنظمة، تسمح هذه السياسة للسلطات الكندية بإعادة المواطنين المحتجزين شمالي شرق سوريا المشتبه بانتمائهم لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" وأفراد عائلاتهم، إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات أو السجون التي يُحتجزون فيها.

وقال السفير الأميركي السابق بيتر غالبريث -أخرج عدة أجانب من شمالي شرق سوريا نيابة عن بلدانهم الأصلية- لهيومن رايتس ووتش إنه في أيام التبادلات التي انتهت 15 فبراير/شباط الجاري، رفضت السلطات الكندية عرضه بمرافقة المرأة والطفل إلى القنصلية الكندية في العراق.

وناشدت أسر الكندَييْن اللذين لا توجد بينهما صلة قرابة السلطات الحكومية مرارا وتكرارا إعادة المرأة والطفل إلى كندا، وأرسلت إلى السلطات سجلات طبية تبيّن حاجتهما إلى الرعاية المنقذة للحياة.

وقالت ليتا تايلر، مديرة مساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، "إلى أي مدى يجب على الكنديين أن يقتربوا من الموت حتى تقرر حكومتهم أنهم مؤهلون للعودة إلى الوطن؟ على كندا أن تساعد مواطنيها المحتجزين بشكل غير قانوني شمالي شرق سوريا، وألا تعيق قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

ويعيش المحتجزان -من بين نحو 40 كنديا محتجزين منذ 3 سنوات أو أكثر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة- في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية، وغالبا ما تكون غير إنسانية شمالي شرق سوريا.

وقال غالبريث -في حديثه إلى هيومن رايتس ووتش- إنه في أثناء وجوده شمالي شرق سوريا منتصف فبراير/شباط الجاري، أبلغ دائرة الشؤون الدولية الكندية بأنه على استعداد لإخراج الكندَيين المريضَين جدا، وهما كمبرلي بولمان (49 عاما)، وطفل عمره أقل من 12 سنة.

وحجبت هيومن رايتس ووتش المزيد من التفاصيل حول الطفل، بما في ذلك اسمه وحالته الطبية، لحماية خصوصيته.