على وقع فضيحة بيغاسوس.. شرطة إسرائيل تقر بـ"انحرافات" في تقنياتها للتجسس المعلوماتي

اعترفت الشرطة الإسرائيلية بوجود "انحرافات" في المراقبة الإلكترونية التي تقوم بها، وذلك بعد تقارير أفادت باستخدامها برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) الذي طوّرته شركة "إن أو إس" (NSO) للأمن السيبراني.

وكان القضاء الإسرائيلي قد طلب يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج بيغاسوس للتجسس إثر معلومات بهذا الصدد أوردتها صحيفة "كلكاليست" (Calcalist) الاقتصادية الإسرائيلية.

وكانت الشرطة أشارت في بادئ الأمر إلى أنّها "لم تجد أيّ عنصر يدعم هذه المعلومات" الصحافية.

لكنها، ومن دون الإشارة صراحة إلى برنامج بيغاسوس أو إلى شركة "إن إس أو"، أعلنت في بيان أمس الثلاثاء أن تحقيقا معمّقا أتاح التوصّل إلى "عناصر عدّلت بعض جوانب القضية".

وقال يوآف تيليم نائب قائد الشرطة للتحقيقات وجمع المعلومات، أمام لجنة رقابية في البرلمان إن مزيدا من التحقيقات كشفت عن "انحرافات تكنولوجية تلقائية".





وجاء في نسخة من أقواله نشرتها اللجنة أن هذه الانحرافات أدت إلى جمع مواد "يدور بشأنها نقاش قانوني".

وأضافت الشرطة في بيانها أنّ هذه العناصر "دفعت النائب العام إلى اتّخاذ تدابير فورية لمنع أي تجاوزات محتملة" فيما يتعلّق بالمراقبة السيبرانية، مشددة على "تقيّدها" بهذه التدابير.

وأوضح البيان أن "كل عناصر الشرطة عليهم أن يتعاونوا مع لجنة التحقيق وأن يقدّموا كل المعلومات المطلوبة، وأن يتيحوا دخول الأنظمة التقنية للشرطة".

وفي العام 2021 وجدت "إن إس أو" نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دولية اعتبارا من 18 يوليو/تموز الماضي، وكشف أن برنامج بيغاسوس سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

ولم تصدر المجموعة أيّ تأكيد أو نفي لمعلومات عن بيعها برنامج بيغاسوس للشرطة الإسرائيلية، واكتفت بالتشديد على أنها "لا تنخرط بأيّ شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد بيعه لجهات حكومية".

وكانت الشركة أشارت في بيان سابق إلى أن المجموعة الإسرائيلية "تبيع منتجاتها، بموجب ترخيص ووفقا للأنظمة، إلى وكالات استخبارات وأجهزة للشرطة لمنع أعمال إرهابية وجرائم بناء على أوامر القضاء والقوانين المرعية لتفعيل الإجراء في دولها".