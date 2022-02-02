جماعات حقوقية تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد الصين بشأن الإيغور

حثت عدة جماعات حقوقية وسياسية المحكمة الجنائية الدولية على بدء تحقيق في جرائم اتُّهمت السلطات الصينية بارتكابها ضد الإيغور المسلمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، نظمته حكومة تركستان الشرقية في المنفى، وجمعية هيومن رايتس ووتش في تركستان الشرقية، وجمعية التضامن والتعاون العالمي التركي، وكذلك عدد من الإيغور المقيمين في تركيا.

وقال رئيس جمعية التضامن والتعاون العالمي التركي، هاليت كاناك، إن المجموعات حثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق مع الصين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولفت إلى أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن عدد الإيغور المرحلين من طاجيكستان، جارة الصين، ارتفع بشكل حاد من 2016 إلى 2018، حيث انخفض عدد الإيغور المقيمين هناك بنسبة 85%.

وأضاف أن البيانات التي تم جمعها من خلال دراسة ميدانية متعمقة في طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان تؤكد ذلك.

وأشار إلى أنه إذا بدأت المحكمة في التحقيق فسيكون الأول من نوعه في آسيا الوسطى، مؤكدا أنه من المقرر إجراء عملية رابعة لتقديم الأدلة في الأيام المقبلة.

وتعرض مسلمو الإيغور في شينجيانغ لسنوات من الاضطهاد بسبب هويتهم وثقافتهم.

وتحتجز الصين ما لا يقل عن مليون من مسلمي الإيغور رغما عنهم في أماكن تسميها بكين "مراكز التدريب المهني"، لكن المنتقدين يسمونها أماكن للتلقين العقائدي وسوء المعاملة والتعذيب، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

واتهمت عدة دول الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد الإيغور، لكن بكين نفت ارتكاب أي مخالفات ووصفت الادعاءات بأنها أكاذيب.