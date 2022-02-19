الصين تفتح الباب أمام مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة شينجيانغ

قال وزير خارجية الصين وانغ يي إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يمكنها زيارة إقليم شينجيانغ، لكنه أوضح أن الصين لا توافق على أي تحقيق يقوم على افتراض وقوع جرم.

وتسعى باشليت منذ وقت طويل لزيارة المنطقة الواقعة في غربي الصين للتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد عرقية الإيغور.

وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين بكين والغرب، وهو ما دفع واشنطن لتوجيه اتهامات للصين بارتكاب إبادة جماعية، فضلا عن مقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم السماح لباشليت بزيارة شينجيانغ دون أي قيود، قال وزير الخارجية الصيني اليوم السبت أمام مؤتمر ميونخ للأمن عبر الفيديو إن "الصين ترفض جميع أشكال الانحياز والتحيز والاتهامات التي لا مبرر لها".

وتتهم منظمات حقوقية الصين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات من خلال التعذيب والسخرة واحتجاز مليون شخص في معسكرات اعتقال. وتقول الصين إن المعسكرات عبارة عن منشآت لإعادة التعليم والتدريب، وتنفي أي معاملة سيئة، قائلة إنها تحارب التطرف الديني.