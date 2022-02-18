يقضي مئات آلاف النازحين العراقيين شتاءهم الثامن وسط معاناة كبيرة وهم يقبعون في خيام مهترئة، ويفتقدون أبسط أساسيات الحياة اليومية، مع تلاشي آمالهم باقتراب عودتهم لديارهم بسبب دمار مناطقهم، بالإضافة إلى أسباب أمنية واقتصادية وغيرها.

النازحون يشكون شح المساعدات المقدمة من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية (الجزيرة)

ظروف سيئة

وحول ذلك يقول أحمد علي، وهو أحد النازحين في مخيم الخازر في محافظة نينوى (شمالي العراق)، "نعيش في أسوأ الظروف داخل المخيم، ونفتقد لأبسط الحاجيات اليومية".

ويوضح للجزيرة نت أن عائلته المكونة من 11 شخصا يعيشون في خيمة صغيرة واحدة، والظروف نفسها تعانيها بقية العائلات في المخيم، حيث تتجاوز أعداد بعض العائلات 15 فردا يعيشون في خيمة واحدة متهالكة.

ويضيف النازح "نعاني من نقص كبير في مختلف الاحتياجات الأساسية، ومنذ أيام ونحن بحاجة إلى طحين الخبز".

وعن أسباب عدم العودة لديارهم، يوضح علي أن بعض العائلات لا تستطيع العودة بسبب دمار منازلهم أو لظروف أمنية أو لمشاكل عشائرية، مؤكدا عدم وجود أي تحرك حكومي جاد من أجل تهيئة مناطقهم وتأمين عودتهم إليها.

ولفت إلى أن بعض العائلات أجبرتها ظروف الفقر في المناطق المنكوبة على العودة مرة أخرى للمخيمات على أمل الحصول على مساعدات من المنظمات الإنسانية.

كما يشكو علي من قلة المساعدات المقدمة من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، وناشد -عبر الجزيرة نت- المنظمات المحلية والدولية سرعة إغاثتهم.

رعد: أوضاع المخيمات مأساوية جدا ونرى عائلات وأطفالها مبللين يرتجفون من شدة البرد (الجزيرة)

حياة بائسة

بدوره، يقول عبد الله رعد مسؤول مؤسسة "تطوع معنا" فرع أربيل، إن مخيمات النازحين شهدت بردا قاسيا وانخفاضا في درجات حرارة بشكل كبير حتى وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر، خاصة في مخيم الخازر الواقع بين محافظتي نينوى وأربيل والذي يضم أكثر من ألف عائلة نازحة.

ويضيف للجزيرة نت أن هؤلاء النازحين يعيشون في خيمة مصنوعة من القماش والنايلون ولا تحمي من البرد أو الحرارة، حتى إن بعضهم يبكي من شدة البرد، وهم في خيم شبه ممزقة ومهترئة، خاصة أن الكثير من الخيام مر عليها سنوات رغم أن صلاحية الخيمة 6 أشهر، حسب معايير منظمات الإغاثة الدولية، مشيرا إلى أن الكثير من الخيم اضطرار النازحين لترقيعها ومواصلة استخدامها.

ويؤكد رعد أن المواد الغذائية قليلة جدا ويتم توزيعها في فترات متباعدة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين ومن قبل المنظمات المحلية والدولية، وينقل عن أحد المقيمين في المخيمات قوله "بعد انقطاع دام نحو 6 أشهر، تم توزيع حصة غذائية رديئة ولم تكفِ كل سكان المخيم".

ويصف الناشط الإغاثي أوضاع المخيم بأنها مأساوية جدا، فالخيم رطبة والأرض طينية نتيجة الأمطار التي ألحقت الأذى بالكثير من الخيم ودخلت إليها المياه، فترى العائلات وأطفالها مبللين يرتجفون، وكذلك الفراش والأغطية مبللة مع انعدام وسائل التدفئة.

ويتحدث رعد عن قصة فاطمة ذات الثماني سنوات (ولدت في المخيم) ولم ترَ العالم الخارجي، حيث قضت هذه السنوات كلها في المخيم، كما يوجد آلاف الأطفال حالاتهم تشبه فاطمة.

ويؤكد أن الأمراض ونقص وسائل التدفئة ونقص الغذاء أدت إلى تسجيل الكثير من حالات الوفاة داخل المخيمات، لافتا إلى عدم وجود أي أرقام رسمية أو حقوقية حول عدد الحالات.

الناشط الإغاثي أركان عبد الرزاق حسين اعتبر أن أبرز احتياجات النازحين في الشتاء المدافئ والوقود والفراش (الجزيرة)

حلم نازح

من جانبه يروي الناشط الإغاثي أركان عبد الرزاق حسين قصة لأحد المسنين الساكنين في مخيم عشوائي بمدينة القائم الواقع على الحدود قرب سوريا، وقال "أخبرنا الرجل المسن أن أمنيته قبل الموت أن يحصل على بيت ليزرع الابتسامة على وجه زوجته لأنها عاشت في معاناة معه"، لافتا إلى التمكن من تحقيق حلم الشيخ الكبير ببناء منزل صغير، وبعد نحو 4 أشهر توفي.

وذكر للجزيرة نت أن الجهات الحكومية توفر كميات محدودة جدا من الوقود للنازحين لا تسد حاجاتهم، كما تقوم بعض المنظمات والحملات الشعبية بإغاثة النازحين.

ويشير حسين، وهو رئيس مؤسسة نبض الأمل للتنمية المجتمعية، إلى أن هناك احتياجات أساسية للنازحين، مثل الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال، واحتياجات أخرى مثل الملابس.

ومن أبرز احتياجات فصل الشتاء: المدافئ والوقود، والفراش والأغطية والوسائد والسجاد، وغير ذلك من الأشياء التي تستهلك كل عام، وفق ما يبيّن حسين.

ويشير حسين إلى انسحاب المنظمات الدولية وكثير من المنظمات المحلية والفرق التطوعية التي تعمل على جمع التبرعات من الأفراد وبعض التجار، شكّل عائقا كبيرا جدا في دعم العائلات النازحة.

البياتي شدد على ضرورة توفير المقومات الضرورية لعودة النازحين إلى ديارهم (الجزيرة)

خطط طارئة

ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي إن ملف النازحين في العراق ليس جديدا، فهو موجود منذ سنوات ولكن مع تكرار الأزمات والحروب يتجدد هذا الملف وتضاف أرقام إضافية إلى سجل النازحين ومعاناتهم.

ويبيّن للجزيرة نت أن أرقام الهجرة الدولية تتحدث عن أكثر من مليون و180 ألف نازح في عموم العراق، ما يقارب 700 ألف منهم في إقليم كردستان، وباقي العدد منتشرون في أكثر من 10 محافظات خاصة نينوى والأنبار.

ويكشف البياتي عن خطة أعدتها وزارة الهجرة لإنهاء ملف النازحين، لأن استمراره انتهاك لحقوق الإنسان باعتبار أن النزوح ومخيمات النازحين عملية استجابة سريعة لحماية الذين هربوا من الحروب، ولكن مع انتهاء الحروب لا بد من وجود سياسة وخطة لإعادتهم، غير أنه حسب المعايير الدولية فإن العودة يجب أن تكون ابتداء طوعية وليس إجبارية.

ويشدد البياتي على ضرورة أن تكون هناك مقومات عودة ويجب توفر البنية التحتية الأساسية من ماء وكهرباء وفرص عمل ضمن خطة وطنية تشترك فيها كل الجهات، ويجب حل جميع الملفات كالملف الأمني وملف الخدمات والبنى التحتية، بالإضافة إلى ملفات أخرى وخدمات أساسية يجب أن تكون موجودة.

ولإنهاء ملف النزوح، يؤكد عضو مفوضية حقوق الإنسان على الحاجة إلى خطتين، الأولى قصيرة الأمد وتتمثل في إغاثة سريعة للنازحين في فصل الشتاء وسط الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وتوفير الأجواء الدافئة وكميات من الوقود تساعد من في المخيمات على مواجهة البرد القارص، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية وغيرها، التي تراجعت كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب تغير توجهات الجهات الدولية في تقديمها للمساعدات أو المنح.

أما الخطة طويلة الأمد فتتمثل في توفير مقومات العودة من أمان حقيقي، وحل الإشكاليات الاجتماعية والعشائرية والمصالحة، وتوفير البنية التحتية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وفرص عيش كريم وغيرها، وهي الأساس لأن تكون العودة طوعية وليست جبرية.