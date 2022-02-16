السلطات المصرية تجدد حبس صحفيين في قناة الجزيرة بزعم "نشر أخبار كاذبة"

جدّدت محكمة جنايات القاهرة حبس صحفيين في شبكة الجزيرة الإعلامية تجاوز أحدهما مدة الحبس القانوني المسموح بها، وتعرض ثانيهما للإخفاء القسري والتعذيب.

ومددت غرفة المشورة في المحكمة حبس الصحفي والمنتج في قناة الجزيرة هشام عبد العزيز 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة ‏‏2019، رغم أنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونا بعامين في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي.

والقضية 1956 هي الثانية لعبد العزيز بعد تدويره من قضية إلى أخرى، إثر حصوله على قرار بإخلاء سبيله -في قضية تعود لعام 2018- في ديسمبر/كانون الأول 2020، بكفالة 20 ألف جنيه، غير أن القرار لم ينفذ، وأعيد تدويره بالاتهامات نفسها في قضية أخرى، بعد تعرّضه للإخفاء القسري ‏‏24 يوما.

كما جددت المحكمة نفسها حبس الصحفي في قناة الجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تعود لسنة 2018، واعتقل بموجبها من مطار برج العرب في الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفقا لرواية زوجته منى محمود.