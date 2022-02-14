وسط توتر بالغ.. الأسرى بسجون الاحتلال يخوضون إضرابا عن الطعام ليوم واحد

شرع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في إضراب عن الطعام ليوم واحد، رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال في إجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم.

ووفق بيان لنادي الأسير، فإن من آخر تلك الإجراءات العقابية حرمانهم من زيارة الأهل و"الكنتين" لشهر كامل، ومحاولتها مؤخرا إجراء تغيير واسع على نظام "الفورة" (الخروج من الزنازين للساحات).

وأوضح النادي أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرا، والذي ارتكز بشكل أساسي على "التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، وبمشاركة كافة الفصائل".

يشار إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود السجون لليوم التاسع على التوالي بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتضييق بحق الأسرى، وصعّدت سياسة التضييق عليهم.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى يغلقون الأقسام ويمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي وللساحات لليوم التاسع على التوالي، مضيفا أن إدارة سجون الاحتلال عززت وجود وحدات قمع السجون.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة ونحو 180 طفل.