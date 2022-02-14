ناشط مصري موقوف احتياطيا منذ عام 2018 يبدأ إضرابا عن الطعام

قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن ناشطا في المجتمع المدني المصري -يعنى بالدفاع عن الحقوق الشخصية- بدأ إضرابا عن الطعام، احتجاجا على توقيفه الاحتياطي منذ أكثر من 3 سنوات.

وذكرت أن الناشط هو الطبيب وليد شوقي (35 عاما) أحد مؤسسي حركة "6 أبريل"، التي شاركت بفاعلية عام 2011 في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وكان شوقي قد أودع الحبس الاحتياطي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018 للاشتباه في "انتمائه إلى منظمة إرهابية". وعادة ما تنسب هذه الشبهة للمنتمين إلى "الإخوان المسلمين"، لكنّها أصبحت تنسب إلى مجمل الأحزاب والجمعيات الليبرالية المرتبطة بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وبعد 22 شهرا على توقيفه احتياطيا -على الرغم من عدم قانونية تخطي مدة هذا الإجراء حاجز السنتين- قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله، لكن على الرغم من ذلك لا يزال شوقي ملاحقا قضائيا.

فقد أوقف في قضية أخرى -في تدبير عادة ما يلجأ إليه نظام السيسي- لتمديد التوقيفات الاحتياطية إلى ما لا نهاية، وفق منظمات غير حكومية.

وشوقي -بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- "كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها".

وأفادت الجمعية الحقوقية بأن زوجة شوقي أبلغت -أمس الأحد- أحد محاميه أن زوجها بدأ إضرابا عن الطعام.

وبحسب منظمات غير حكومية، يوجد في مصر أكثر من 60 ألف سجين رأي. وترى الولايات المتحدة أن الدولة تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، وجمدت بناء على ذلك 10% من مساعداتها لمصر.

وروى الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث -الذي أطلق سراحه مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم- لوكالة الصحافة الفرنسية ما تعرّض له من "معاملة غير إنسانية" مع "18 إلى 32 شخصا في زنزانة تبلغ مساحتها 23 مترا مربعا" وتقنين في الطعام.

والخريف الماضي، عرض السيسي "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.