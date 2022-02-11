قُتل صحافي في المكسيك هو خامس صحافي يلقى مصرعه في البلاد منذ مطلع العام، حسبما أعلنت النيابة العامة في ولاية واهاكا (جنوب) أمس الخميس، مؤكدة توقيف اثنين من المشتبه فيهم، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المدعي العام للولاية أرتورو كالفو إن مراسل موقع "نوتيثياس ويب" الإخباري هيبير لوبيز فاسكيز قُتل في ولاية أوهاكا وهو في مركبته.

وأعلن كالفو "أوقفنا شخصين حتى الآن، ولدينا أيضًا الأسلحة التي ارتكبت بها الجريمة".

وأضاف "حتى لو أوقفنا مُنفّذيْ الجرم، فنحن لا نستبعد أي خيط قد يقودنا إلى الجهة الممولة والراعية".

ولوبيز فاسكيز هو خامس صحافي يُقتل في المكسيك منذ مطلع العام، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود".

وتُعد المكسيك إحدى أخطر الدول للصحافيين المعرّضين للانتقام من "الكارتيلات" التي تتاجر بالمخدّرات والناشطة في العديد من الولايات المكسيكية الـ32.

وكان أحدث تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين قد كشف أن 45 من العاملين في مهنة المتاعب قتلوا خلال أداء أعمالهم على مدى العام 2021، بينهم 8 صحفيين بالمكسيك.