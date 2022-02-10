رايتس ووتش تتحدث عن أحدث مثال على سعي الهند لتهميش المسلمين وتعنيفهم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية في ولاية كارناتاكا الهندية منعت -خلال الشهر الماضي- الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب.

وأشارت إلى أن حكومة الولاية، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، "أيدت الحظر التمييزي وأصدرت توجيهاً الأسبوع الماضي يقول إنه لا ينبغي ارتداء الملابس التي تزعج المساواة والاستقامة والقانون والنظام العام".

ووسط تزايد التوترات والاحتجاجات بين الطلاب الهندوس والمسلمين حول الحجاب في المدارس، أغلقت سلطات ولاية كارناتاكا المدارس والكليات لمدة 3 أيام.

وفي الثامن من الشهر الجاري عندما استمعت محكمة كارناتاكا العليا إلى التماسات قدمها طلاب مسلمون يؤيدون الحق في ارتداء الحجاب، انتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع لحشد من الشباب الهندوس يضايقون طالبة مسلمة لارتدائها الحجاب. وبعد يوم، تم تسريب استمارات قبول 6 طالبة مسلمات، وإبرازها في الاحتجاجات، بما في ذلك أرقام هواتفهن وعناوين منازلهن.

ونبهت المنظمة إلى أن حظر الحجاب ينتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية، وحرية التعبير، والتعليم دون تمييز.

وقالت المنظمة إن حظر الحجاب هو "أحدث مثال على سعي السلطات الهندية بشكل متزايد لتهميش المسلمين وتعريضهم لأعمال عنف متزايدة".

ولفتت المنظمة إلى أنه "على المستوى القومي ومستوى الولايات، تبنت حكومات حزب بهاراتيا جاناتا عددا كبيرا من القوانين والسياسات التي تميز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية والمجتمعات الضعيفة، وخاصة المسلمين".