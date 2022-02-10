ظهر بعد 10 أيام من إخفائه وعوقب بالحبس بسبب تغريدة عن ثورة 25 يناير

بعد 10 أيام من اختفائه، ظهر الناشط المصري في حزب الدستور هيثم البنا بمقر نيابة أمن الدولة اليوم الخميس، متهمًا "بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022، حسب المحامي خالد علي.

وأوضح علي أنه لم يتمكن من حضور التحقيق مع البنا، ولكنه علم من محام آخر (لم يذكر اسمه) تمكن من الحضور أن التحقيق شهد مواجهة النيابة للبنا بتغريدة له على تويتر عن ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت قوة أمنية ألقت القبض على البنا من منزله في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وساقته لقسم شرطة مصر القديمة للإجابة عن بعض الأسئلة، واستمر اختفاؤه منذ ذلك الحين.

وكانت أسرة البنا راسلت النائب العام ووزير الداخلية، تطالبهما بالكشف عن مكانه بعد أن قبض عليه.

ووصفت والدة البنا في مقطع فيديو لها طريقة القبض على نجلها من منزله بـ"المهينة والمرعبة"، وطالبت بالإفراج عنه، في حين أرجعت شقيقة البنا أسباب القبض عليه إلى منشور كتبه عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني في ذكراها 11.