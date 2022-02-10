حريات|مصر

ظهر بعد 10 أيام من إخفائه وعوقب بالحبس بسبب تغريدة عن ثورة 25 يناير

epa04041415 A general view shows Egyptians supporting the army and its Defense Minister Abdel Fattah al-Sissi, as they continue to gather in bigger numbers to celebrate the anniversary of the 25th January 2011 revolution, at Tahrir square, Cairo, Egypt, 25 January 2014. Increased security was visible across Cairo as Egyptian officials prepared for rival political groups holding rallies to mark the third anniversary of the start of the 2011 uprising that forced out former president Hosni Mubarak. Security forces were deployed around major squares and outside key state installations, one day after a series of bomb attacks targeted police facilities in the Egyptian capital, killing six people and injuring more than 80. EPA/AMEL PAIN
ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ما زالت مصدر إلهام لكثير من النشطاء المصريين (الأوروبية)
10/2/2022

بعد 10 أيام من اختفائه، ظهر الناشط المصري في حزب الدستور هيثم البنا بمقر نيابة أمن الدولة اليوم الخميس، متهمًا "بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022، حسب المحامي خالد علي.

وأوضح علي أنه لم يتمكن من حضور التحقيق مع البنا، ولكنه علم من محام آخر (لم يذكر اسمه) تمكن من الحضور أن التحقيق شهد مواجهة النيابة للبنا بتغريدة له على تويتر عن ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت قوة أمنية ألقت القبض على البنا من منزله في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وساقته لقسم شرطة مصر القديمة للإجابة عن بعض الأسئلة، واستمر اختفاؤه منذ ذلك الحين.

وكانت أسرة البنا راسلت النائب العام ووزير الداخلية، تطالبهما بالكشف عن مكانه بعد أن قبض عليه.

ووصفت والدة البنا في مقطع فيديو لها طريقة القبض على نجلها من منزله بـ"المهينة والمرعبة"، وطالبت بالإفراج عنه، في حين أرجعت شقيقة البنا أسباب القبض عليه إلى منشور كتبه عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني في ذكراها 11.

المصدر : الجزيرة