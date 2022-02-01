نهج وحشي وتجاوزات فظيعة.. أمنستي تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف التعاون مع ليبيا بشأن الهجرة

حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) الاتحاد الأوروبي على إنهاء تعاونه مع السلطات الليبية بشأن الهجرة، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على اتفاق مثير للجدل بين الطرفين، مندّدة مجددا بالشروط "المأسوية" لاحتجاز المهاجرين في هذا البلد.

وتنصّ اتفاقية التعاون مع خفر السواحل الليبيين على أن يتمّ في البحر المتوسط اعتراض مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا في ظروف شديدة الخطورة، وإعادتهم قسرا إلى ليبيا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه بموجب هذا الاتفاق أعيد أكثر من 82 ألف شخص إلى ليبيا، مشددّة على أنه "من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان.





وأضافت المنظمة غير الحكومية أن "الرجال والنساء والأطفال الذين أعيدوا قسرا إلى ليبيا يواجهون الاحتجاز التعسفي والتعذيب وشروط اعتقال قاسية وغير إنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والإعدامات التعسفية".

وتابعت أمنستي "تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية السماح بانتهاكات جديدة، وتعزيز الإفلات من العقاب كما يتّضح من تعيين محمد الخوجة رئيسا لإدارة الهجرة غير النظامية"، وهو أيضا مدير مركز اعتقال طريق السكّة، وغالباً ما تتّهمه منظمات غير حكومية ووسائل إعلام بارتكاب تجاوزات بحق مهاجرين.

ونقل البيان عن الباحث في شؤون الهجرة واللجوء بمنظمة العفو الدولية ماتيو دي بيليس قوله إن "الوقت حان لوضع حد لهذا النهج الوحشي الذي يظهر ازدراءً تامًا لأرواح هؤلاء الأشخاص وكراماتهم. وبدلاً من ذلك يجب أن تتضمن جهود الإنقاذ نقل الأشخاص إلى مكان آمن".





وبعد أن غرقت في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، أصبحت ليبيا مركزًا يقصده آلاف من المهاجرين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سعيا للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد حوالي 300 كيلومتر.

ووقّعت إيطاليا وليبيا في الثاني من فبراير/شباط 2017، بدعم من الاتحاد الأوروبي، اتفاقا مثيرا للجدل تم تجديده منذ ذلك الحين، ينصّ على تقديم مساعدة مالية وتدريب خفر السواحل الليبيين لوقف رحلات المهاجرين غير النظاميين. وتندّد منظمات غير حكومية والأمم المتحدة بانتظام بهذا الاتفاق وكذلك بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقّ المهاجرين.

وقال ماتيو دي بيليس إن "على إيطاليا والاتحاد الأوروبي الكف عن تشجيع هذه التجاوزات الفظيعة"، داعيا الاتحاد إلى "التركيز على فتح قنوات شرعية بشكل عاجل، يحتاجها آلاف الأشخاص العالقين في ليبيا وهم بأمسّ الحاجة إلى حماية دولية".