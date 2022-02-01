أمنستي تصف ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"الفصل العنصري"

هاجمت إسرائيل تقريرا من المقرر أن تنشره اليوم الثلاثاء منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) يصف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بـ"الفصل العنصري".

وقالت المنظمة الدولية في إعلان يوم أمس الاثنين إنها ستنشر اليوم الثلاثاء تقريرا حديثا بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وأشارت إلى أن التقرير الجديد "من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع عمقا وشمولا حتى اليوم".

وقالت أمنستي "عمل هذا التقرير، الشمولي بطبيعته، على توثيق كيف أن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة؛ جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

واستبقت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر التقرير بمهاجمته. وقالت إن التقرير "يقوم بإعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة والصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل".

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد منظمة العفو الدولية. وقال إنها كانت في يوم من الأيام منظمة محترمة لكنها أصبحت "مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد صدى الدعاية دون دراسة جدية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية قد قالتا، في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري.

وقالت هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2021 إن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.

وقبل ذلك في يناير/كانون الثاني 2021 أطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".