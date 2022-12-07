الأمم المتحدة: 14 مليون شخص نزحوا "قسرا" جراء الحرب في أوكرانيا

كشفت الأمم المتحدة عن أن أكثر من 14 مليون شخص في أوكرانيا نزحوا "قسرا" من ديارهم جراء الحرب الدائرة منذ أشهر.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف مدني، بينهم 419 طفلا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح المسؤول الأممي أن هناك أكثر من 14 مليون شخص في عداد النازحين قسرا من ديارهم في أوكرانيا، بينهم 6.5 ملايين نازح داخليا، وأكثر من 7.8 ملايين لاجئ في جميع أنحاء أوروبا.

ودان "غريفيث" الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، قائلا إن ذلك "أضاف بُعدا خطيرا آخر على الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب".

وأضاف أن "القانون الدولي الإنساني يتحدث عن نفسه، يجب حماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ويجب الحرص الدائم على تجنب المدنيين والأعيان المدنية في جميع العمليات العسكرية".

وأكد غريفيث أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء والتدفئة يتطلب دعم المجتمع الدولي المعزز لحكومة أوكرانيا، بما يتجاوز ما يمكن أن يقدمه العاملون في المجال الإنساني.

ومؤخرا، تعرضت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لهجمات صاروخية روسية، لكن موسكو تقول إنها تستهدف البنية التحتية "العسكرية ولا تستهدف المدنية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.