حريات|الصين

بما فيه حرية الديانة.. قلق ياباني إزاء وضع حقوق الإنسان بالصين

Ruling party lawmakers applaud a supporting speech for Japan's Prime Minister Shinzo Abe (not pictured) during a censure resolution, as the government attempts to pass a controversial security bill in the upper house of the National Diet (parliament) in Tokyo on September 18, 2015. Japan was expected to pass the security bills on September 18 that would allow troops to fight on foreign soil for the first time since World War II, despite fierce criticism it will fundamentally alter the character of the pacifist nation. AFP PHOTO / TOSHIFUMI KITAMURA
من جلسة سابقة لمجلس الشيوخ الياباني (غيتي)
5/12/2022

أعرب مجلس الشيوخ الياباني اليوم الاثنين عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ وهونغ كونغ ومناطق أخرى بالصين.

وحث مجلس المستشارين -من دون ذكر اسم الصين- "حكومة الدولة المعنية" على الإيفاء بمسؤوليتها بحيث يمكن للمجتمع الدولي تحديد حقيقة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما لم يوجه القرار اللوم مباشرة لبكين، التي تحتفل هي وطوكيو هذا العام بالذكرى 50 لتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وذكر المجلس منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي، والتبت ومنغوليا الداخلية وهونغ كونغ، حيث أشار القرار إلى أن المجتمع الدولي أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن وضع حقوق الإنسان في هذه المناطق، ويشمل ذلك انتهاكات حرية الديانة.

وأعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن استعداده للسعي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق بالتعاون مع المجتمع الدولي، قائلا "من المهم أن تضمن كل دولة حقوق الإنسان والقيم العالمية الأخرى".

المصدر : الألمانية