بما فيه حرية الديانة.. قلق ياباني إزاء وضع حقوق الإنسان بالصين

أعرب مجلس الشيوخ الياباني اليوم الاثنين عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ وهونغ كونغ ومناطق أخرى بالصين.

وحث مجلس المستشارين -من دون ذكر اسم الصين- "حكومة الدولة المعنية" على الإيفاء بمسؤوليتها بحيث يمكن للمجتمع الدولي تحديد حقيقة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما لم يوجه القرار اللوم مباشرة لبكين، التي تحتفل هي وطوكيو هذا العام بالذكرى 50 لتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وذكر المجلس منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي، والتبت ومنغوليا الداخلية وهونغ كونغ، حيث أشار القرار إلى أن المجتمع الدولي أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن وضع حقوق الإنسان في هذه المناطق، ويشمل ذلك انتهاكات حرية الديانة.

وأعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن استعداده للسعي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق بالتعاون مع المجتمع الدولي، قائلا "من المهم أن تضمن كل دولة حقوق الإنسان والقيم العالمية الأخرى".