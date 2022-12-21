حريات|ميانمار (بورما)

تقطّع السبل بمئة روهينغي على متن قارب قبالة الهند

epa03560485 Ethnic Rohingya refugees from Myanmar gather on a boat as they are being rescued by Thai Navy officers before they head to Malaysia, at the Andaman coast, Phuket island, southern Thailand, 29 January 2013. Some 205 of persecuted Rohingya Muslim minority people arrived on a boat in southern Thailand sea coast, on a stopover ahead of their Malaysia destination, where they could seek employment. The Rohingyas, who are not recognized as citizens by Myanmar, were the target of sectarian violence in Rakhine that left more than 100 dead and up to 60,000 displaced. EPA/YONGYOT PRUKSARAK
كثير من الروهينغا يخاطرون بحياتهم على متن قوارب متهالكة للفرار من العنف في ميانمار (الأوروبية)
21/12/2022

قالت جماعتان معنيتان بالدفاع عن حقوق أقلية الروهينغا في (ميانمار)، إن ما لا يقل عن مئة منهم تقطّعت بهم السبل على متن قارب قبالة جزر أندمان الهندية، وأن ما يتراوح بين 16 و20 ربما لقوا حتفهم عطشًا، أو جوعًا، أو غرقًا.

ويخاطر كثيرون من الأقلية المسلمة بحياتهم على متن قوارب متهالكة للفرار من العنف في ميانمار، والأوضاع المتردية في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، في مسعى للوصول إلى ماليزيا.

وأوضح مصدر لرويترز أن خمس سفن هندية اقتربت من القارب العالق في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت مديرة مشروع "أراكان" المعنيّ بدعم الروهينغا كريس ليوا، "تشير تقديراتنا إلى أن ما يصل إلى 20 على الأرجح ربما ماتوا، بعضهم من الجوع والعطش، وبعضهم قفزوا في الماء من اليأس. إنه أمر مروع وشنيع للغاية".

وقالت مجموعة عمل الروهينغا بشبكة آسيا المحيط الهادي لحقوق اللاجئين، إن السبل تقطعت بالمجموعة لأكثر من أسبوعين.

وأنقذت البحرية السريلانكية قاربًا آخر يُقلّ أكثر من مئة من الروهيغا مطلع الأسبوع الجاري.

وفرّ أكثر من 730 ألفًا من مسلمي الروهينغا عام 2018 إلى بنغلاديش المجاورة، في أعقاب حملة عسكرية في ميانمار، قال شهود عيان إنها تضمّنت عمليات قتل جماعي واغتصاب.

المصدر : رويترز