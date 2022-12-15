حريات|سوريا

ووتش: 42 ألف أجنبي محتجزون في ظروف تهدد حياتهم في مخيمات بسوريا

Children look through holes in a tent at al-Hol displacement camp in Hasaka governorate, Syria April 2, 2019. Picture taken April 2, 2019. REUTERS/Ali Hashisho TPX IMAGES OF THE DAY
آلاف الأطفال والنساء الأجانب يحتجزون هنا في مخيم الهول وغيره من المخيمات السورية في ظروف بالغة الصعوبة (رويترز)
15/12/2022

قالت هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 42 ألفا و400 أجنبي متهمين بأن لهم صلات مع تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا متروكين من قبل بلدانهم في المخيمات والسجون شمال شرقي سوريا.

وتحتجز السلطات -التي يقودها الأكراد- هؤلاء المعتقلين الذين معظمهم من الأطفال، إلى جانب 23 ألفا و200 سوري، في ظروف تهدد حياتهم.

ويواجه هؤلاء العديد من المخاطر، وقُتل منهم ما لا يقل عن 42 شخصا خلال عام 2022 في مخيم الهول، وهو أكبر مخيم، بعضهم قُتل على يد موالين لتنظيم الدولة. كما قُتل مئات آخرون في أثناء محاولة تنظيم الدولة اقتحام سجن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال موظفون وعمال إغاثة ومحتجزون إن أطفالا غرقوا في حفر الصرف الصحي، وآخرين ماتوا في حرائق الخيام، أو دهستهم شاحنات مياه، ومات المئات نتيجة أمراض يمكن علاجها.

ودعت المنظمة جميع الحكومات للمبادرة لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لمواطنيها شمال شرقي سوريا، والسماح للجميع بالعودة إلى ديارهم ومحاكمة البالغين حسب الاقتضاء. وقالت إنه "مقابل كل شخص أعيد إلى وطنه، لا يزال 7 آخرون محتجزين في ظروف جائرة، ومعظمهم من الأطفال".

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن الرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والترفيه للأطفال في المنطقة غير كافية على الإطلاق. ونسبت للأمهات القول إنهن يخفين أطفالهن في خيامهن لحمايتهم من مرتكبي الاعتداء الجنسي وحراس المخيمات ومُجنِدي تنظيم الدولة والقتلة.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش