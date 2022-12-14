سجن 400 متظاهر بسبب الاحتجاجات في طهران

قال مسؤول قضائي إيراني إن محاكم طهران حكمت على 400 شخص بالسجن لمدد وصل بعضها إلى 10 سنوات، لمشاركتهم في احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ ما يقرب من 3 أشهر احتجاجات وصف المسؤولون معظمها بأنها "أعمال شغب"، إثر وفاة أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس في البلاد.

وقال رئيس قضاة محافظة طهران علي القاصي مهر "في جلسات الاستماع الخاصة بقضايا مثيري الشغب في محافظة طهران، حُكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وعلى 80 شخصًا بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وعلى 160 شخصًا لمدد تصل إلى عامين".

وقوبل تعامل السلطات الإيرانية بإدانة دولية واسعة النطاق بعد إعدام رجلين خلال أسبوع على خلفية الاضطرابات. والرجلان هما مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، وقد أعدم الأول الخميس الماضي والثاني الاثنين؛ بعد إدانتهما بتهمة "الحرابة" بشكل خاص.

وقبل تنفيذ حكمي الإعدام، قال القضاء الإيراني إنه أصدر أحكامًا بالإعدام على 11 شخصًا بسبب الاحتجاجات، لكن ناشطين يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهمًا قد تؤدي إلى الحكم بالإعدام عليهم.

واعتُقل آلاف الأشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر/أيلول. وقالت أعلى هيئة أمنية إيرانية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول إن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاضطرابات.