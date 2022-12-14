مراسلون بلا حدود: عدد غير مسبوق من الصحفيين المسجونين في العالم

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن عدد الصحفيين المسجونين في أنحاء العالم وصل إلى مستوى قياسي جديد عام 2022، وذلك بعدما ارتفع العدد إلى 533 صحفيا، في حين قُتل 57 صحفيا على مدى الـ12 شهرًا الماضية.

وأكدت المنظمة في حصيلتها السنوية ارتفاع عدد الصحفيين الذين قُتلوا إلى 57، ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما تم تسجيل مستويات "متدنية تاريخيا" بلغت مقتل 48 صحفيا عام 2021، و50 صحفيا عام 2020.

ويزيد عدد الصحفيين المسجونين هذه السنة بـ40 صحفيا عن العام الماضي، الذي سجل في الأساس عددا تاريخيا بلغ 488 صحفيا، حسب المنظمة الحقوقية.

ويتوزّع أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم على 5 دول، وهي الصين التي تحتجز 110 صحفيين، وبورما التي تحتجز 62 صحفيا، بينما ارتفع العدد في إيران -بسبب الاحتجاجات الأخيرة- إلى 47 صحفيا، في حين تحتجز فيتنام 39 صحفيا، وتحتجز بيلاروسيا 31 آخرين.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه "القائمة القاتمة" هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ 1995.

وصرح الأمين العام للمنظمة المدافعة عن حرية الصحافة، كريستوف دولوار، بأن "الأنظمة الدكتاتورية والمتسلطة تحشو سجونها بصورة متسارعة عن طريق سجن صحفيين".

ولفتت المنظمة -ضمن هذا التعداد العالمي السنوي- إلى عدد غير مسبوق من الصحفيات المسجونات بلغ 78 امرأة مقابل 60 العام الماضي.

وأوضحت أن الصحفيات يمثلن الآن نحو 15% من المسجونين، وذلك بالمقارنة مع نسبة كانت أقل من 7% قبل 5 سنوات.