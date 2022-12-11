بينهم نساء وأطفال.. إسرائيل اعتقلت 6500 فلسطيني خلال 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل اعتقلت منذ مطلع 2022 حوالي 6500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

ووفق النادي، فإن من بين حالات الاعتقال "153 من النساء، و811 طفلا"، بعضهم جرى الإفراج عنهم.

وخلال الفترة نفسها، صدر 2134 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين، وفق المصدر نفسه.

وحاليا ما يزال 4700 أسير وأسيرة يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، "بينهم 34 أسيرة، و150 طفلا وقاصرا، و835 معتقلا إداريا"، وفق البيان.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سرّي" للمعتقل بدون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 أشهر قابلة للتجديد مرّات عديدة.

أما الأسرى القدامى المعتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 التي بموجبها نشأت السلطة، فيبلغ عددهم 25 أسيرا.

وقال التقرير "أقدم هؤلاء، الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر المقبل (يناير/ كانون الثاني)".

وأشار إلى أن "551 من بين الأسرى الذين يستمر اعتقالهم، صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، في حين بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 232 شهيدا منذ عام 1967".

ولفت نادي الأسير، إلى "وجود 600 أسير مريض، بينهم 24 (أسيرا مصابا) بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، فيما يتواصل احتجاز جثامين 10 أسرى فلسطينيين قضوا داخل السجون".

وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام يحيي العالم "يوم حقوق الإنسان"، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.