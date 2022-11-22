أحدث اعتقال الصحفية تغريد العزاوي، 67 يوما في أحد سجون بغداد، حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، قبل أن تطلق السلطات القضائية سراحها.

وتداول ناشطون وصحفيون عراقيون، خلال اليومين الماضيين، فيديو لهادي العزاوي والد الصحفية المعتقلة باكيا خلال برنامج تلفزيوني ومطالباً المساعدة للإفراج عن ابنته.

وروى الأب تفاصيل اعتقال ابنته، وقال باكيا "ابنتي موقوفة منذ 65 يوما، بسبب قولها للقاضي: أنت ظلمتني، عند سماعها قراره غلق قضيتها بعد مطالبتها بحقوقها المالية من جريدتي الدستور والبينة وقيمتها 475 ألف دينار (327 دولارا) وهذه الكلمة استفزت القاضي فأمر بسجنها من دون قرار واضح".

وأثارت قصة الصحفية وفيديو والداها تعاطفا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الذين غردوا بوسم #تغريد_العزاوي، مطالبين بإطلاقها، وسط تنديد نشطاء بسلب حرية الرأي والتعبير وفضلاً عن تغاضي نقابة الصحفيين عن الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤها، على حد وصفهم.

أكثر من ستين يومًا والزميلة تغريد معتقلة لأنها قالت لأحد القضاة (أنت ظلمتني)!

شهران ونقيب الصحافيين مغلس لأنه جزء من بلاط السلطة! شهران والمنظمات المعنية لاتعرف شيئًا، تخيلوا حجم الضياع الذي نحن فيه وماهو القادم!

أكثر من ستين يومًا والزميلة تغريد معتقلة لأنها قالت لأحد القضاة (أنت ظلمتني)! شهران ونقيب الصحافيين مغلس لأنه جزء من بلاط السلطة! شهران والمنظمات المعنية لاتعرف شيئًا، تخيلوا حجم الضياع الذي نحن فيه وماهو القادم! #تغريد_العزاوي pic.twitter.com/n1zi014wPw — سلام الحسيني (@salamAJ5) November 20, 2022

وقال الناشط المدني والصحفي سلام الحسيني عبر حسابه في تويتر "أكثر من ستين يوما والزميلة تغريد معتقلة لأنها قالت لأحد القضاة أنت ظلمتني، شهران ونقيب الصحافيين متغاض لأنه جزء من بلاط السلطة، شهران والمنظمات المعنية لا تعرف شيئاً، تخيلوا حجم الضياع الذي نحن فيه وما هو القادم".

اليوم الصبح يلا صار عندي خبر، إن الصديقة الصحفية #تغريد_العزاوي في السجن منذ شهرين!!! أتمنى السلامة لها ولنطالب بإطلاق سراحها كون الموضوع لا يستحق سجن، فقط كانت تعبير عن رأيها بمظلوميتها.#اطلقوا_سراح_تغريد#العراق pic.twitter.com/cHXvOJi4il — علي الربيعي (@Alialrubaie_22) November 20, 2022

وطالب الصحفي علي الربيعي بإطلاق زميلة المهنة، معتبراً أن موضوعها لا يستحق السجن، كونها كانت تعبر عن رأيها بمظلوميتها.

#اطلقوا_سراح_تغريد_العزاوي@mohamedshia

بنية تنحبس وهي المظلومة كلش عيب وواكفة يا حكومتنا المبجلة صح هي مو همسة ماجد مسنودة من كذا جهة لكن رأفة بيها وبابوها اطلقوا سراحها https://t.co/dU3nFfOqGT — 🇮🇶الخَاتُونْ🇮🇶 ‏ (@Al_khatoNA) November 20, 2022

كما انتقد مدونون عراقيون التزام نقابة الصحفيين الصمت على الانتهاكات التي تحصل بحق العاملين في مجال الإعلام، على حد تعبيرهم.

وبعد الحملة الإلكترونية بساعات، أعلنت الصحفية -عبر حسابها في فيسبوك- إطلاق سراحها من مركز شرطة السيدية في بغداد، بعد قضائها مدة 67 يوماً في التوقيف، متوجهة بالشكر إلى كل من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، بحسب البيان، من دون ذكر تفاصيل وملابسات قضية اعتقالها.

كما نشرت صورة لها بعد خروجها من السجن، ودونت عليها "شكلي الحالي، بعد قضاء شهرين و7 أيام في التوقيف، لا أستطيع أن أصف حجم الإرهاق، والتعب النفسي والصحي، سوى بالقول: الحمد لله على كل حال".