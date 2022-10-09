رفضا للاعتقال الإداري.. ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام إلى 50

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 50 أسيرا رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن 20 أسيرا انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه 30 أسيرا قبل 15 يوما.

وأشار النادي إلى استمرار الأسرى المضربين في مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية على اعتقالهم.

في غضون ذلك، نفذ عشرات من ذوي الأسرى وممثلين عن مؤسسات حقوقية وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وطالب المشاركون بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياستها والإفراج عن الأسرى الإداريين.

يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية الشهر الماضي 800 أسير وهو الأعلى منذ عام 2015.