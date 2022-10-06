مساندة لإضراب 30 منهم.. 900 أسير في السجون الإسرائيلية يعيدون وجبات الطعام

قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر" الإسرائيلي غربي رام الله قرروا إرجاع كل وجبات الطعام لإدارة السجن، اليوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة مساندة لإضراب 30 أسيرا عن الطعام لليوم الـ12 رفضا لاعتقالهم الإداري من دون تهمة، وفق بيان الجمعية.

ولفت البيان إلى أن 900 معتقل في سجن "عوفر" الإسرائيلي قرروا إرجاع وجبات الطعام ليوم واحد مساندة لرفاقهم المضربين.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، شرع 30 أسيرا فلسطينيا ينتمون إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في إضراب مفتوح عن الطعام، "احتجاجا على اعتقالهم الإداري".

وقال الأسرى في بيان وقتئذ "كي نتمكن من الحياة، وفي سياق نضالنا المستمر، نشرع في إضراب مفتوح عن الطعام، ومطلبنا هواء نقي وسماء بلا قضبان ومساحة حرية ولقاء عائلي على مائدة".

وأضاف الأسرى أن معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، معربين عن أملهم في "أن تتدحرج المعركة بانضمام كل المعتقلين الإداريين إليها".​​​​​​​

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها حاليا نحو 4650 فلسطينيًّا، بينهم 780 معتقلا إداريا، منهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، أغلبهم في سجني النقب وعوفر.