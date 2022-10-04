الصليب الأحمر يدعو لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف ضد المدنيين، ومنع المزيد من التصعيد في الضفة الغربية.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء احتدام "العنف المسلح" في مناطق من الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر عديدة في صفوف المدنيين.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في الضفة الغربية أرنو ميفر إنه ليس مقبولاً سقوط مدنيين جرحى أو قتلى في أحداث العنف هذه، ومما يبعث على القلق الشديد وجود أطفال في المدارس القريبة يشاهدون تلك المستويات من العنف، بل يسقطون ضحايا له في كثير من الأحيان.

وحث الصليب الأحمر الأطراف المعنية كافة على اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية واحترام المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية الأساسية. وقال إن مظاهر استخدام القوة يجب ألا تخرج عما تمليه قواعد القانون الدولي ومعاييره.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضمان سلامة موظفي الرعاية الصحية لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم الوظيفية "لكفالة استمرارية تقديم الرعاية للمجتمعات المحلية المتضررة".

وقالت اللجنة إنه لا سبيل لإيقاف ذلك التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص الضفة الغربية، إلا عبر "تحركات سياسية تهدف إلى تسوية النزاع".