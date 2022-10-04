حريات|فلسطين

الصليب الأحمر يدعو لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية

Israeli police near the body of a Palestinian man, identified as Ibrahim al-Akari, after he was shot and killed on the Light Rail trolley system in East Jerusalem, 05 November 2014. The man drove a van into a crowd of police and civilians on the rail tracks, killing one person and injuring 14 others. He then drove and had a traffic accident several hundred meters away. When exiting his van yielding a metal bar an Israeli Border Policeman shot and killed him, according to the police. EPA/TALI MAYER ISRAEL OUT
عناصر أمن إسرائيليون قرب جثة الفلسطيني إبراهيم العكاري بعد إطلاق النار عليه وقتلته في القدس الشرقية (الأوروبية)
4/10/2022

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف ضد المدنيين، ومنع المزيد من التصعيد في الضفة الغربية.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء احتدام "العنف المسلح" في مناطق من الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر عديدة في صفوف المدنيين.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في الضفة الغربية أرنو ميفر إنه ليس مقبولاً سقوط مدنيين جرحى أو قتلى في أحداث العنف هذه، ومما يبعث على القلق الشديد وجود أطفال في المدارس القريبة يشاهدون تلك المستويات من العنف، بل يسقطون ضحايا له في كثير من الأحيان.

وحث الصليب الأحمر الأطراف المعنية كافة على اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية واحترام المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية الأساسية. وقال إن مظاهر استخدام القوة يجب ألا تخرج عما تمليه قواعد القانون الدولي ومعاييره.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضمان سلامة موظفي الرعاية الصحية لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم الوظيفية "لكفالة استمرارية تقديم الرعاية للمجتمعات المحلية المتضررة".

وقالت اللجنة إنه لا سبيل لإيقاف ذلك التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص الضفة الغربية، إلا عبر "تحركات سياسية تهدف إلى تسوية النزاع".

المصدر : الجزيرة