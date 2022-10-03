أمنستي تدعو الاتحاد الأوروبي لمحاسبة نظام الفصل العنصري بإسرائيل بدل التعاون معه

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الفلسطينيين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة قادة تل أبيب بدل التعاون معهم.

وجاءت الدعوة بينما يجتمع اليوم الاثنين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، في أول اجتماع رفيع لمجلس الشراكة بين الاتحاد وتل أبيب منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت إيف غيدي مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في أمنستي "إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، وإن هذه الجريمة تتطلب من الاتحاد محاسبة قادة إسرائيل، وضمان عدم توفيره أي دعم لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل. وينبغي أن يركز أي تعاون على تفكيك نظام القمع والهيمنة الإسرائيلي القاسي".

وقالت أمنستي إن السلطات الإسرائيلية تستولي على أراضي الفلسطينيين قسرا وتمارس ضدهم القتل غير المشروع والنقل القسري، وتفرض قيودًا صارمة على حريتهم في التنقل، وتجردهم من إنسانيتهم وتحرمهم من المساواة بحقوق المواطنة.

وأضافت "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يزعم وجود قاعدة مشتركة من الالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان مع دولة تمارس الفصل العنصري، لقد أغلقت الأشهر الأخيرة مكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وكثّفت هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت ما يبدو أنها هجمات غير قانونية في قطاع غزة".

وقد علقت النقاشات حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على مدى العقد الماضي في ظل بواعث قلق الاتحاد المتصلة "بتجاهل إسرائيل للقانون الدولي وسياستها الاستيطانية غير القانونية، المستمرة بلا هوادة".

وشددت المنظمة على أنه "من خلال تشدق الاتحاد الأوروبي بالحديث عن حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للعلاقات السياسية وإمدادات الطاقة، فإنه يخاطر بزيادة ترسيخ الإفلات من العقاب على الجرائم بموجب القانون الدولي ونظام القمع والهيمنة الإسرائيلي القاسي ضد الفلسطينيين".