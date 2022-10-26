حريات|أوروبا

أغلبهم سوريون ومغاربة وجزائريون.. تقرير أممي: طريق الهجرة لأوروبا قتل 29 ألف شخص في 8 سنوات

A handout picture provided by the Italian Army shows bodies of drowned migrants being unloaded from a Coast Guard boat in the port of Lampedusa, Sicily, Italy, 03 October 2013. Rescuers have reportedly recovered the bodies of at least 93 people, including four children, following a migrant-boat wreck near the Sicilian island of Lampedusa. Some 250 people were still missing at sea, while at least 150 had been rescued alive.
عناصر من الجيش الإيطالي بعد انتشالهم في وقت سابق جثث مهاجرين غرقى وهم ينزلونها في ميناء لامبيدوزا (الأوروبية)
26/10/2022

أفاد تقرير جديد أصدرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من 29 ألف شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014.

كما قالت المنظمة إن 5684 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى أوروبا، وداخلها، منذ بداية العام الماضي وحده، وأشارت إلى أن السوريين شكلوا أكبر عدد من الوفيات في الطريق إلى أوروبا، يليهم المغاربة والجزائريون.

وقالت جوليا بلاك، مؤلفة التقرير، إن "هناك حاجة ماسة إلى مسارات آمنة للهجرة"، وإن على الدول في أوروبا وخارجها اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات أثناء رحلات الهجرة، ومن ضمن ذلك إعطاء الأولوية للبحث والإنقاذ في البر والبحر، وإنهاء تجريم أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المعرضين للخطر.

وتم توثيق ما لا يقل عن 2836 حالة وفاة وحالات اختفاء على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2021 (وذلك حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، بينما كان العدد 2262 حالة وفاة بين عامي 2019-2020.

وعلى طريق غرب إفريقيا-المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية، تم توثيق 1532 حالة وفاة في الفترة المشمولة بالتقرير، وهو الرقم الأعلى منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة في توثيق الوفيات في عام 2014.

ومنذ عام 2021، تم توثيق الزيادات في عدد القتلى على العديد من الطرق الأوروبية الأخرى مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما على الحدود البرية بين تركيا واليونان، حيث تم توثيق 126 حالة وفاة، وطريق غرب البلقان (69)، ومعبر القناة الإنجليزية (53)، وعلى حدود روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي (23) ووفيات الأوكرانيين الفارين من الصراع الأخير (17).

وبالإضافة إلى الفشل الهيكلي في توفير مسارات آمنة مناسبة، تُظهر السجلات أن العديد من الوفيات على طرق الهجرة إلى بلدان المقصد في أوروبا كان من الممكن منعها من خلال المساعدة السريعة والفعالة.

وتشير التقارير الواردة إلى المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 252 شخصا على الأقل خلال عمليات الطرد القسري من قبل السلطات الأوروبية، والمعروفة أيضا باسم عمليات الإعادة، منذ عام 2021.

المصدر : الجزيرة