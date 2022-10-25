إحياءً لليوم الوطني للمرأة.. وقفات دعما للأسيرات داخل السجون الإسرائيلية

شارك مئات الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، أمس الاثنين، في وقفات داعمة للأسيرات والأسرى بالسجون الإسرائيلية، إحياءً لليوم الوطني للمرأة.

ورفع المشاركون في الوقفات -التي نظّمتها وزارة شؤون المرأة ومؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى- الأعلام الفلسطينية وصور أسرى وأسيرات، كما رددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم.

ويُحيي الفلسطينيون اليوم الوطني للمرأة في 26 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وفقا لقرار اعتمده مجلس الوزراء يوم 17 يوليو/تموز 2019.

وفي الوقفة -التي نُظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة- رفع المشاركون لافتة كبيرة كُتب عليها "بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. نُجدد العهد والوفاء لأسيراتنا وأسرانا البواسل".

وقالت دينا إسماعيل المنسقة بوزارة شؤون المرأة "تأتي هذه الوقفة لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية".

وأضافت خلال مشاركتها بالوقفة "تعاني الأسيرات من ظروف صعبة جدًا وحرمان من أبسط حقوقهنّ دون مراعاة لخصوصياتهن، إضافة إلى اتّباع سياسة الإهمال الطبي بحقهن وتقييد الزيارات".

ودعت المنسقة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى "جعل قضية الأسيرات والأسرى على رأس أولوياتهم بصفتها من القضايا الوطنية المحورية".

من جهة أخرى، شارك المئات في الوقفات التضامنية التي تم تنظيمها في مختلف المحافظات بالضفة الغربية، إحداها أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة (وسط).

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى (حكومية) قدري أبو بكر، خلال الوقفة "إسرائيل اعتقلت نحو 17 ألف امرأة منذ بدء الاحتلال عام 1967، من بين نحو مليون و100 ألف حالة مسجلة".

وأضاف أبو بكر "في السجون الإسرائيلية 30 أسيرة، 7 منهن مصابات (من قبل الجيش الإسرائيلي) وأسيرة طفلة عمرها 16 سنة، و170 طفلاً".

وقال "من بين الأسرى 300 أسير أمضوا في سجون إسرائيل أكثر من 20 عامًا، وبعضهم أكثر من 40 عامًا، إضافة إلى 24 أسيرًا مصابون بمرض السرطان".

ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي إلى أن "يقف عند مسؤولياته ولا يكيل بمكيالين".

ويبلغ عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل 4700، بينهم 30 أسيرة، وفق معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.