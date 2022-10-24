42 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن منذ مطلع 2022

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 42 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى أن 92% من المهاجرين هم من الإثيوبيين، بينما البقية من الصومال.

وأفادت بأن الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن، لا يزال محفوفًا بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين.

واليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الأفريقي، لا سيما من إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.