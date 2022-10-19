بعد 200 يوم من إضرابه عن الطعام.. شقيقة علاء عبد الفتاح تعتصم أمام الخارجية البريطانية للتدخل والإفراج عنه

بدأت سناء سيف -شقيقة الناشط الحقوقي والمدون البارز علاء عبد الفتاح المسجون في مصر- اعتصامًا خارج وزارة الخارجية البريطانية، وسط لندن أمس الثلاثاء.

ويرمي الاعتصام -الذي يستمر أسبوعا- إلى الضغط على وزير الخارجية جيمس كليفرلي، للاجتماع على وجه السرعة بالعائلة لشرح ما تفعله الحكومة لتأمين إطلاق سراح ابنهم الذي يحمل الجنسية البريطانية.

واليوم الأربعاء، يكمل علاء عبد الفتاح 200 يوم من الإضراب عن الطعام في سجن وادي النطرون، بعد إدانته وسجنه أواخر العام الماضي.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية أبريل/نيسان الماضي وهو داخل السجن، عن طريق والدته المولودة في بريطانيا، ليلى سويف. ومنذ ذلك الحين، تضغط عائلته من أجل زيارة قنصلية.

ويونيو/حزيران الماضي، قالت وزيرة الخارجية البريطانية السابقة (رئيسة الوزراء الحالية) ليز تراس إن بريطانيا "تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عنه"، وإنها "تسعى لعقد اجتماع مع وزير الخارجية المصري".

وفي عام 2013، ألقي القبض على علاء عبد الفتاح، وحوكم العام التالي بتهمة التجمهر والاحتجاج، ليتلقى حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الخضوع لرقابة الشرطة 5 سنوات أخرى.

وبعد أشهر من إطلاق سراحه عام 2019، أعادت السلطات القبض عليه ليظل رهن الحبس الاحتياطي نحو عامين، ثم عرضته السلطات على محكمة طوارئ قررت سجنه 5 سنوات أخرى، بالتهمة التي شاع توجيهها لمعارضي السلطة وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".