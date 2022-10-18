لتواطؤهم في التضليل الإعلامي.. كندا تعاقب وسائل إعلام وصحافيين وممثلين روسًا

قالت كندا إنّها فرضت عقوبات على وسائل إعلام وصحافيين وممثّلين روس بسبب "تواطؤهم في التضليل الإعلامي"، الذي تتهم موسكو بممارسته في حربها في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن "حرب النظام الروسي تقوم على الأكاذيب والخداع".

وأضافت "في الوقت الذي تتفاقم فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها روسيا، فإنّ كندا تتّخذ إجراءات لمواجهة الدعاية التي تحاول تبرير هذه الانتهاكات".

وبحسب وزارة الخارجية الكندية، فإنّ العقوبات استهدفت قناة "زفيزدا" التلفزيونية المملوكة لوزارة الدفاع الروسية، والمذيع التلفزيوني ديمتري فيكتوروفيتش غوبرنييف.

كما استهدفت العقوبات فلاديمير ماشكوف، أحد نجوم التمثيل في روسيا وأحد أشد المؤيّدين للرئيس فلاديمير بوتين وللحرب في أوكرانيا.

ومنذ بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروسا أو أوكرانيا أو ينحدرون من هذه الدول.