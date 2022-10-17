محذرا من فَقد الأرواح.. خبير الأمم المتحدة المعني بالفقر يدعو لربط الأجور بمستوى التضخم

حث خبير الأمم المتحدة المعني بالفقر حكومات العالم على ربط العلاوات والأجور بمستويات التضخم، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية "للغاية" بحيث يتعذر على الملايين تحملها.

وقال أوليفييه دي شاتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إنه "ليس من المبالغة القول إنه ما لم تزد الحكومات الفوائد والأجور بما يتماشى مع التضخم، ستُفقد الأرواح".

وأضاف أنه سواء في أوروبا، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 10%، أو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتجه لنقطة الانهيار.

وقال دي شاتر إن "المزيد من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون هذا الشتاء ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم".

وأشار إلى أنه "كما هو الحال مع جائحة كوفيد-19، فإن الفئات الأكثر ضعفا هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية مرة أخرى. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى سقوط 75 إلى 95 مليون شخص في براثن الفقر المدقع هذا العام وحده".

وحث المقرر الخاص الحكومات على التحرك بسرعة لمواءمة المنازل في نصف الكرة الشمالي مع ظروف الشتاء. محذرا من الإخفاق في هذا المجال الذي "يرجع ببساطة إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية". وقال إن عزل المنازل لن يؤدي إلى تقليل فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.

كما دعا المقرر الخاص الحكومات إلى إشراك الأشخاص الذين يعانون من الفقر في تصميم السياسات لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، التي تم تبنيها قبل عقد من الزمن، كخارطة طريق يجب اتباعها.