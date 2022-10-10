حريات|البحرين

منظمتان حقوقيتان: محاكمات جائرة في البحرين استندت لاعترافات منتزعة بالتعذيب

epa03336496 Police arrest suspected protesters in Bani Jamrah village, north of the Bahraini capital Manama late 02 August 2012. Heavy clashes broke-out between protesters and police across several parts of Bahrain 02 August 2012 night as the protesters attempted to stage multiple rallies calling for reforms. The clashes lead to the arrest of scores of protesters, including Bahraini-Danish rights activist, Zainab al-Khawaja. Ahlam Al-Khuzaie, Head of the women?s committee at the leading Shiite opposition grouping Al-Wefaq, was also arrested in the Bahrain international airport on 03 August 2012. EPA/MAZEN MAHDI
البحرين شهدت في السنوات الماضية حراكا مطالبا بفسح الحريات واجهته الشرطة أحيانا بالقمع، وفق المنظمات الحقوقية (الأوروبية)
10/10/2022

انتقدت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المحاكم البحرينية لإدانتها متهمين، وحكمها عليهم بالإعدام بعد محاكمات "جائرة".

وقالت المنظمتان في تقرير مشترك اليوم الاثنين إن تلك المحاكمات استندت لاعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.

ووجد تقرير المنظمتين "انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام" في قضايا 8 رجال هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف.

وأشارت المنظمتان إلى أن المحاكم الابتدائية والاستئناف رفضت بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني.

ونبهت إلى أن المحاكم تنتهك منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "عادةً ما يعلن المسؤولون البحرينيون أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسية، ولكن في قضية تلو أخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية، على الرغم من ادعاءات المتهمين الموثوقة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة".

وأضاف أن الانتهاكات الحقوقية العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام "هذه لا تعكس نظاما للعدالة، بل نمطا من الظلم".

وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام والذي دام 7 سنوات. وقد يُعدم الرجال الـ26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أحكامهم.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش