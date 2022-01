ناشطة حقوقية كندية: استجابة المجتمع الدولي لقضية أبو هواش كانت مخيبة للآمال

في الوقت الذي استطاع فيه الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال هشام أبو هواش الصمود في إضرابه عن الطعام لمدة 141 يوما كانت نتيجته قرارا بالإفراج عنه في 26 فبراير/شباط المقبل كان هناك عدد كبير من النشطاء الداعمين لقضيته وللأسرى بشكل عام.

من بين هؤلاء النشطاء المعلمة الكندية جين لارغ التي عكفت على المطالبة بالإفراج عنه منذ اليوم الأول، حيث أطلقت عريضة إلكترونية دعت من خلالها سكان دول العالم إلى ضرورة دعم القضية من خلال التواصل مع ممثليهم من الحكومات والمنظمات السياسية ذات الثقل.

وتواصلت وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة مع جين، لإجراء حوار مطول حول موقفها الأخير في قضية أبو هواش، وكيف بدأت عملها على ملف الأسرى، والتخوفات من اللوبي الإسرائيلي في كندا، وكيف ترى القضية الفلسطينية، إلى جانب الحلول المقترحة من وجهة نظرها لوقف انتهاكات الاحتلال، وإليكم نص الحوار.

أنا سعيدة جدا لهشام وعائلته، ولا سيما أطفاله، من وجهة نظري هذا هو تحقيق العدالة، لقد سُجن لفترة طويلة دون توجيه تهم إليه أو إجراء محاكمة أو حتى رؤية أي من الأدلة المفترضة التي تستخدم لتبرير اعتقاله.

ومع ذلك، فمن المؤسف أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لأن صحته قد تأثرت بشكل كبير.

بدأت نشاطي مع الأسرى الفلسطينيين في صيف 2021، أول عريضة قدمتها كانت للأسير الغضنفر أبو عطوان بعد إطلاق سراحه، طلبت عائلته مني الاستمرار في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

في ذلك الوقت تقريبا أضرب هشام عن الطعام مع مجموعة كبيرة، أطلقت تلك المجموعة الصغيرة في الصيف لجميع المضربين عن الطعام الذين كانوا يضربون في نفس الوقت، وكذلك للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين.

بعد ذلك، أضفت إجراءات أخرى يمكن للأشخاص القيام بها من خلال مستند غوغل الذي أنشأته، مثل التواصل مع ممثليهم الحكوميين عبر التغريدات، وكان الإجراء الأخير هو الاتصال المباشر بسلطات الاحتلال.

أثناء عملي في قضيته كنت أتواصل مع منظمات مختلفة، ومع ذلك يمكنني القول بصدق إن استجابة السياسيين على مستوى العالم كانت مخيبة للآمال للغاية، كانت مجموعة صغيرة منا تعمل بجد بهدف إخطار المنظمات والحكومات بما يحدث.

لا، أنا شخصيا لم أواجه ضغوطا من اللوبي الإسرائيلي في كندا ولا أشعر بالخوف منه، أعلم أن ما أفعله هو الدفاع عن حقوق الإنسان وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، كل ما قمت بمشاركته يتعلق ببساطة بحقوق الإنسان ولا يستهدف اليهود أو الجالية اليهودية.

لا شيء أفعله له علاقة بمعاداة السامية أو المشاعر السيئة تجاه اليهود، ولم أقم مطلقا بنشر أي شيء بغيض أو يروج للكراهية تجاه السكان اليهود في أي وقت، حقوق الإنسان للفلسطينيين لا علاقة لها بذلك في فهمي.

أعتقد أن أفضل طريقة لدعم السجناء في السجون الإسرائيلية هي الحصول على المعلومات أولا وقبل كل شيء، هناك موارد ممتازة في مؤسستي "الضمير" و"بتسيلم" للأشخاص الذين ليسوا على دراية بشأن الوضع ويحتاجون إلى معلومات واقعية ودقيقة.

الشيء التالي الذي يمكن أن يفعله الناس هو التواصل مع ممثليهم الحكوميين وحثهم على الدفاع عن حقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، خاصة في الغرب، يجب أن تتماشى السياسة الخارجية مع حقوق الإنسان، لذلك يمكننا أن نطلب من ممثلينا تقديم ذلك.

هناك طريقة أخرى تتمثل في أنه يمكن للأشخاص حضور الاحتجاجات والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن المشاركة في حملات مماثلة لتلك التي قمت بإنشائها.

أعتزم مواصلة العمل من أجل تحرير المعتقلين إداريا والأطفال الفلسطينيين الأسرى.

Hunger-striking prisoner Abu Hawash has lost half of his weight and is reportedly on the brink of death. The Israeli occupation authorities continues to detain him without charge or trial, alongside hundreds of other Palestinian prisoners. #FreeThemAll #معركه_الامعاء_الخاوية

— Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) January 3, 2022