ناشطة حقوقية كندية: استجابة المجتمع الدولي لقضية أبو هواش كانت مخيبة للآمال

في الوقت الذي استطاع فيه الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال هشام أبو هواش الصمود في إضرابه عن الطعام لمدة 141 يوما كانت نتيجته قرارا بالإفراج عنه في 26 فبراير/شباط المقبل كان هناك عدد كبير من النشطاء الداعمين لقضيته وللأسرى بشكل عام.

من بين هؤلاء النشطاء المعلمة الكندية جين لارغ التي عكفت على المطالبة بالإفراج عنه منذ اليوم الأول، حيث أطلقت عريضة إلكترونية دعت من خلالها سكان دول العالم إلى ضرورة دعم القضية من خلال التواصل مع ممثليهم من الحكومات والمنظمات السياسية ذات الثقل.

وتواصلت وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة مع جين، لإجراء حوار مطول حول موقفها الأخير في قضية أبو هواش، وكيف بدأت عملها على ملف الأسرى، والتخوفات من اللوبي الإسرائيلي في كندا، وكيف ترى القضية الفلسطينية، إلى جانب الحلول المقترحة من وجهة نظرها لوقف انتهاكات الاحتلال، وإليكم نص الحوار.

في البداية، ما تعليقك على قرار الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش؟

أنا سعيدة جدا لهشام وعائلته، ولا سيما أطفاله، من وجهة نظري هذا هو تحقيق العدالة، لقد سُجن لفترة طويلة دون توجيه تهم إليه أو إجراء محاكمة أو حتى رؤية أي من الأدلة المفترضة التي تستخدم لتبرير اعتقاله.

ومع ذلك، فمن المؤسف أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لأن صحته قد تأثرت بشكل كبير.

كيف أطلقتِ العريضة التي تطالب بالإفراج عن هشام؟

بدأت نشاطي مع الأسرى الفلسطينيين في صيف 2021، أول عريضة قدمتها كانت للأسير الغضنفر أبو عطوان بعد إطلاق سراحه، طلبت عائلته مني الاستمرار في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

في ذلك الوقت تقريبا أضرب هشام عن الطعام مع مجموعة كبيرة، أطلقت تلك المجموعة الصغيرة في الصيف لجميع المضربين عن الطعام الذين كانوا يضربون في نفس الوقت، وكذلك للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين.

بعد ذلك، أضفت إجراءات أخرى يمكن للأشخاص القيام بها من خلال مستند غوغل الذي أنشأته، مثل التواصل مع ممثليهم الحكوميين عبر التغريدات، وكان الإجراء الأخير هو الاتصال المباشر بسلطات الاحتلال.

الناشطة الكندية جين لارغ عكفت على المطالبة بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش منذ اليوم الأول (مواقع التواصل)

هل تواصلت أي من المنظمات الحكومية والدولية في العالم معك بخصوص قضية هشام؟

أثناء عملي في قضيته كنت أتواصل مع منظمات مختلفة، ومع ذلك يمكنني القول بصدق إن استجابة السياسيين على مستوى العالم كانت مخيبة للآمال للغاية، كانت مجموعة صغيرة منا تعمل بجد بهدف إخطار المنظمات والحكومات بما يحدث.

هل واجهت أي ضغوط من اللوبي الإسرائيلي في كندا؟

لا، أنا شخصيا لم أواجه ضغوطا من اللوبي الإسرائيلي في كندا ولا أشعر بالخوف منه، أعلم أن ما أفعله هو الدفاع عن حقوق الإنسان وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، كل ما قمت بمشاركته يتعلق ببساطة بحقوق الإنسان ولا يستهدف اليهود أو الجالية اليهودية.

لا شيء أفعله له علاقة بمعاداة السامية أو المشاعر السيئة تجاه اليهود، ولم أقم مطلقا بنشر أي شيء بغيض أو يروج للكراهية تجاه السكان اليهود في أي وقت، حقوق الإنسان للفلسطينيين لا علاقة لها بذلك في فهمي.

برأيك، كيف يمكن للنشطاء والجمهور دعم الأسرى في سجون الاحتلال؟

أعتقد أن أفضل طريقة لدعم السجناء في السجون الإسرائيلية هي الحصول على المعلومات أولا وقبل كل شيء، هناك موارد ممتازة في مؤسستي "الضمير" و"بتسيلم" للأشخاص الذين ليسوا على دراية بشأن الوضع ويحتاجون إلى معلومات واقعية ودقيقة.

الشيء التالي الذي يمكن أن يفعله الناس هو التواصل مع ممثليهم الحكوميين وحثهم على الدفاع عن حقوق الإنسان للسجناء الفلسطينيين، خاصة في الغرب، يجب أن تتماشى السياسة الخارجية مع حقوق الإنسان، لذلك يمكننا أن نطلب من ممثلينا تقديم ذلك.

هناك طريقة أخرى تتمثل في أنه يمكن للأشخاص حضور الاحتجاجات والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن المشاركة في حملات مماثلة لتلك التي قمت بإنشائها.

هل هناك أسرى آخرون غير هشام تنوين المطالبة بالإفراج عنهم قريبا؟

أعتزم مواصلة العمل من أجل تحرير المعتقلين إداريا والأطفال الفلسطينيين الأسرى.

Hunger-striking prisoner Abu Hawash has lost half of his weight and is reportedly on the brink of death. The Israeli occupation authorities continues to detain him without charge or trial, alongside hundreds of other Palestinian prisoners. #FreeThemAll #معركه_الامعاء_الخاوية — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) January 3, 2022

كيف تنظرين إلى القضية الفلسطينية والصراع على الأرض مع الاحتلال الإسرائيلي؟

اعتدت أن أرى الأمر على أنه صراع، لكنني لم أعد في الواقع بعد الآن، أرى أن جزءا كبيرا من القصة لم يُروَ، على سبيل المثال ليس لدى معظم الغربيين أي فكرة عما حدث للفلسطينيين في عملية إنشاء إسرائيل، ليس لديهم أي فكرة عن تعرض الفلسطينيين للترهيب وطردهم من منازلهم وقراهم وأراضيهم على يد عصابات يهودية عسكرية مثل الإرجون (قبل عام 1948).

ثم بعد عام 1948 عندما تم التقسيم من قبل الأمم المتحدة جرى إبعاد معظم الفلسطينيين قسرا ولم يسمح لهم بالبقاء (باستثناء الناصرة ومدينتين أخريين)، ليست لدينا أي فكرة عن تلك الأراضي والحسابات المصرفية والاستيلاء على الممتلكات، ولم يتم تعويض الفلسطينيين، لذلك لم أعد أرى الأمر على أنه صراع بعد الآن.

الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في فلسطين لقرون تنازل البريطانيون والأمم المتحدة عن أرضهم دون موافقتهم، كان من الممكن أن تكون هناك طرق أخرى تكرم الفلسطينيين، لكن هذه ليست العقلية الاستعمارية في ذلك الوقت، لقد كانت تلك العقلية هي التي خلقت هذا.

أما عن الواقع على الأرض الآن فأعتقد أن هذه نتيجة مباشرة لكيفية إنشاء إسرائيل، ما حدث هو نتيجة طبيعية لأن التطهير العرقي مستمر من قبل إسرائيل، مثل التوسع المستمر في المستوطنات بالضفة الغربية.

في بعض الأحيان أتساءل حقا ما الذي يعتقد الناس أنه يجب على الفلسطينيين فعله، لقد كانت خطة التقسيم تعد بوطن، ذلك الوطن مستمر في الانكماش ويتقلص يوما بعد يوم بدعم غير مشروط من المجتمع الدولي.

هل من المفترض أن يجلس الفلسطينيون وألا يفعلوا شيئا عندما يستمر أخذ أراضيهم لبناء المستوطنات لليهود الإسرائيليين؟ هل من المفترض أن يجلسوا وألا يفعلوا شيئا ويتركوا ذلك يحدث، لأنهم بالتأكيد لا يحصلون على دعم المجتمع الدولي؟

ما هي الحلول التي تعتقدين أنها ستردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته الوحشية ضد المدنيين؟

أعتقد أن شيئا مشابها للعقوبات التي تم فرضها على جنوب أفريقيا ربما يكون الطريقة الوحيدة التي ستتغير بها الأمور، لأن إسرائيل في الوقت الحالي قد تم منحها تصريحا مجانيا من قبل المجتمع الدولي، وذلك بسبب إحساس الغرب بالذنب تجاه عدم اتخاذ أي إجراء في الهولوكوست بسبب مخاوف من وصفها بأنها معاداة للسامية.

وفي سياق ذلك، يتجاهل المجتمع الدولي واجبه أيضا تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا في ظل ظروف الفصل العنصري ومحتل عسكري يميز ضدهم بشكل منهجي.