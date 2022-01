سنوات من الإهمال الطبي بسجون إسرائيل.. عائلة الأسير أبو حميد تأمل أن يحقق انتصارا جديدا ضد السرطان

رام الله- في منزلها في حي سطح مرحبا في رام الله جلست لطيفة أبو حميد وسط عدد كبير من الزائرين لمنزلها سائلين عن آخر تطورات أوضاع ابنها الأسير ناصر أبو حميد بعد تدهور حالته الصحية ونقله من سجنه لمستشفى برزلاي بالداخل المحتل.

ورغم صخب المكان حولها بدت لطيفة التي عرفها الشارع الفلسطيني بقوتها وصلابتها ولقبت بـ"سنديانة فلسطين"، ضعيفة وقلقة وشاردة الذهن، فهي لا تعرف عن مصير ابنها سوى الأنباء القليلة التي حملها المحامي بعد زيارته المستشفى.

وبينما خرج المئات من أبناء المخيم في مسيرة تضامنية مع ناصر من قلب المخيم حتى ميدان المنارة وسط رام الله، بقيت هي في المنزل لا تقوى على المشاركة، وهي التي اعتادت المشاركة بكل فعاليات الأسرى وهي أم لـ5 أسرى، من بينهم ناصر، وجميعهم محكومون بالمؤبد مدى الحياة.

يقول ابنها باسل أبو حميد، وهو أسير محرر أيضا، إن والدته عرفت بالقوة والصلابة خلال اعتقال أبنائها، وفي بعض السنوات كان 7 من أبنائها في السجون، استشهد أحدهم وهدم منزلها 4 مرات، غير أنها لم تتحمل نبأ انتكاسة ناصر ودخوله في غيبوبة مما اضطرهم لإدخالها المستشفى للعلاج، ولا تزال تعاني من المرض حتى الآن.

وناصر بالنسبة لوالدته أيقونة الصمود، وهي التي حملت كنيته رغم أنه ليس ابنها الأكبر، وباتت معروفة في كل المحافل المحلية والعربية والدولية بأم ناصر أبو حميد.

وفي تفاصيل ما جرى مع ناصر قال باسل أبو حميد للجزيرة نت "كل ما تأكدنا منه أن ناصر في غيبوبة في العناية المشددة بالمستشفى، ويعاني من درجة حرارة عالية ووضعه حرج للغاية".

We are conducting extensive calls with the #Israeli government about the deteriorating health condition of prisoner, Nasser Abu Hmaid, who is suffering from disease, we are demanding his immediate release to receive the necessary treatment and to save his life https://t.co/YQ9LJTyhgv

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 4, 2022