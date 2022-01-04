الدوحة – أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أمس الاثنين حملة "معا نعمل"، التي تهدف إلى تعزيز التوعية الحقوقية على المستوى الوطني، وضرورة التعاون لترسيخ المعرفة بحقوق وواجبات العمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصورة عامة.

وتستهدف الحملة أصحاب العمل والعمالة المقيمة في دولة قطر من الجنسين، لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور القطري وأكد عليها قانون العمل، وتم تعزيزها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة لا سيما في ظل التعديلات القانونية في التشريعات القطرية والتي جاءت مؤكدة على حماية حقوق العمال.

الحملة التي ستستمر لمدة شهر، تركز على ضرورة التعريف بالعوائق القانونية والفعلية التي تقف دون تمتع أصحاب العمل والعمال بحقوقهم، وكسب تأييد المجتمع القطري لجهود تعزيز حقوق العمالة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور الشركات في حل المشاكل التي تحول دون ممارسة العمال واجباتهم بشكل فعلي.

الحملة توضح حقوق وواجبات العمال في قطر (الجزيرة)

شريحة مهمة

وأكد عبد الله علي المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، أهمية هذه الحملة باعتبارها تستهدف شريحة مهمة في المجتمع تقوم بدور كبير في دفع عملية التنمية بالبلاد.

وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية بالغة لقضايا العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وترجمتها على أرض الواقع في مجالات العمل المختلفة، والإسهام في تذليل المعوقات التي تحول دون تمتع جميع الأطراف بحقوق كاملة غير منقوصة.

وأشار المحمود إلى أن حملة "معا نعمل" تركز على محاور هامة، تشمل جميع الجوانب التي تتعلق بالعمال وأصحاب العمل، والتي سيتم التعريف بها وبحثها ومناقشتها من قبل المختصين.

المحمود أكد أن الحملة تستهدف طبقة مهمة في المجتمع وتقوم بدور كبير في دفع عملية التنمية بالبلاد (الجزيرة)

ظروف مناسبة

ويرى المحمود أن قانون العمل القطري كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين، وجاء مؤكدا على تدعيم وتأكيد حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، ووسائل الوقاية من أخطار العمل وأضراره، وضمان الظروف الصحية للعمال.

وبيّن أن التشريعات القطرية التي جاءت متوائمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تؤكد أن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، لافتا إلى القوانين التي أصدرتها دولة قطر مؤخرا لحماية العمال، وعلى سبيل المثال قانون الحد الأدنى للأجور وإلغاء مأذونية الخروج وطرق تسوية النزاعات العمالية.

وسيكون محور الصحة حاضرا خلال الأسبوع الأول للحملة، بينما سيركز الأسبوع الثاني على محور يتعلق بساعات العمل وأوقات الراحة، وفي الأسبوع الثالث سيتم تناول محور السكن اللائق، أما الأسبوع الختامي فسيركز على محور السلامة المهنية.

وحسب الخطة، ستنفذ حملة "معا نعمل" محاضرات توعوية وتثقيفية فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب العمل في أماكنهم، كما سيتم إصدار وتوزيع مواد إعلامية تتضمن "بوسترات" (ملصقات) ومطويات وأفلاما توعوية ورسائل قصيرة عبر الهاتف المحمول ومقالات وتقارير وبرامج تلفزيونية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية في عدد من المصانع ومراكز الهلال الأحمر القطري وغيرها من أماكن وجود العمال.

كما ستعقد موائد مستديرة لمناقشة أوضاع العمال وتمتعهم بحقوقهم مع السفارات، بحيث تطلب اللجنة تزويدها بملاحظاتهم حول تحسين وضع العمال، وكذلك مع الاقتصاديين والأكاديميين وممثلي الشركات والإعلاميين والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.