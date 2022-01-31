تحذير حقوقي من تداعيات "خطيرة" لمنع إسرائيل توريد أجهزة طبية لغزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التداعيات "الخطيرة" الناجمة عن استمرار منع السلطات الإسرائيلية توريد أجهزة طبية إلى قطاع غزة، منذ أكثر من 10 شهور.

وقال المركز -في بيان- إن هذه الأجهزة، التي تمنع إسرائيل توريدها لغزة، من شأنها أن تحافظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية في القطاع.

وأضاف أن "سلطات الاحتلال تمنع توريد الأجهزة الجديدة الضرورية لخدمات الأشعة الطبية في مستشفيات غزة منذ 10 شهور".

وأوضح أن إسرائيل "تحظر أيضا توريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد كبير من الأجهزة الطبية المُتعطّلة والخارجة عن الخدمة التشغيلية، رغم أهميتها في تشخيص الأمراض أو علاج المرضى".

وبيّن أن أكثر من "2 مليون مواطن بغزة يعتمدون على المرافق الصحية الحكومية لتلقّي العلاج"، لافتا إلى أن هذه المرافق تعاني أصلا من "تدهور خطير ناجم عن الحصار الإسرائيلي، وتداعيات الانقسام السياسي الداخلي".

وحمّل المركز إسرائيل "المسؤولية الأولى عن توفير الإمدادات الطبية لسكان غزة، لكونها قوة محتلّة، وذلك وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".

ودعا المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى "الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى القطاع".

ومنذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تطالب وزارة الصحة -في مناسبات مختلفة- بإدخال أجهزة طبية تحتجزها إسرائيل، منذ شهور.

كما أعلنت الوزارة مرارا أنها تواجه أزمة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، جراء الحصار الإسرائيلي، لأكثر من 15 عاما على التوالي.

ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، مما تسبب في تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.