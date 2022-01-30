شاهد- منظمة أميركية تعرض فيلما لقتل إسرائيل 78 طفلا فلسطينيا وتدعو الكونغرس للاعتبار

عرضت منظمة "إذا عرف الأميركيون" (If Americans Knew) فيلمًا يستعرض قتل إسرائيل 78 طفلا فلسطينيًا خلال العام الماضي 2021.

ويظهر الفيلم الذي نشرته المنظمة عبر حسابها على يوتيوب، ومدته دقيقتان، إحصائية موثقة لأعداد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة وقطاع غزة.

وأطلقت المنظمة حملة لمطالبة أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لمنح إسرائيل مليارات الدولارات من الضرائب، بمشاهدة الفيديو للتعرف على كيفية استخدام إسرائيل أموال الضرائب الأميركية.

وكتبت في نصها المرافق للفيلم "لأن الكونغرس يمنح إسرائيل مليارات الدولارات من الضرائب كل عام، فإن عليهم التزامًا أخلاقيًا بمعرفة ما يمولونه".

كما طالبت أعضاء في الكونغرس بعرض الفيديو في اجتماعات اللجان البرلمانية.

وتعرف منظمة "إذا عرف الأميركيون" نفسها، بأنها: منظمة غير ربحية ومعهد أبحاث ومعلومات مستقل، يركز على علاقة الولايات المتحدة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.