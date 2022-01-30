حريات|يمن

تقرير أممي: مقتل 562 طفلا جندهم الحوثيون بمعارك اليمن

A Yemeni boy looks at graffiti sprayed on a wall depicting a child soldier walking with evil during a campaign to end the recruitment and use of children in conflicts, in Sanaa, Yemen, 10 April 2014. Yemeni artists launched a campaign to end the recruitment of child soldiers by tribal militias and rebel groups in the country's violent conflicts.
طفل يمني يقف إلى جانب رسومات ضمن حملة سابقة لإنهاء تجنيد الأطفال في اليمن (الأوروبية)
30/1/2022

قال فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن إن جماعة الحوثي جندت خلال 5 أشهر من العام الماضي 562 طفلا، لقوا حتفهم في المعارك الدائرة بالبلاد.

وقال الفريق التابع للأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي صدر أمس السبت: "تلقينا قائمة تضم 562 طفلًا جندهم الحوثيون خلال 5 أشهر من العام الماضي 2021 ولقوا حتفهم في المعارك".

ويتكون الفريق المذكور من 3 خبراء، ويتولى رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.‎

وأضاف التقرير: "وثق الفريق حالات من تهديد الحوثيين للأسر المستفيدة من المساعدات الإنسانية، من خلال شطب أسمائهم من قائمة المستفيدين، في حال رفضت السماح لأطفالها بالانضمام إلى قواتها".

وقال إن "الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ويحاصرون الشعب من خلال وضع شروط معقدة أمام المنظمات الداعمة".

وأشار إلى أن "أطفالا في عمر 7 سنوات يتدربون على السلاح بداخل مراكز تابعة لجماعة الحوثي، ويواصلون حملتهم لإلزام السكان بأيديولوجيتهم".

وتابع: "الحوثيون يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية".

وأردف أن "جميع أطراف الصراع يرتكبون انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان دون عقاب، وذلك بسبب ضعف النظام القضائي وعجزه عن قيامه بمهامه"، دون تفاصيل.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : وكالة الأناضول