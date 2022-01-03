إسرائيل تقرر هدم منزل مواطن فلسطيني بالقدس الشرقية

قررت إسرائيل هدم منزل مواطن فلسطيني في مدينة القدس الشرقية، كان قد قُتل خلال تنفيذه عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي -في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول- إن قائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش أوري غوردين وقّع أمس الأحد على أمر "بمصادرة وهدم منزل فادي محمود عيد أبو شخيدم".

وأضاف أن أبو شخيدم "نفّذ عملية إطلاق نار في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس".

ولقي أبو شخيدم مصرعه في الحادث برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، ولا تزال السلطات تحتجز جثمانه.

ويقع المنزل في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين بالقدس الشرقية.

ورفض الجيش الإسرائيلي، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التماسا قدمته مؤسسة الدفاع عن الفرد "هموكيد"، اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية)، ضد قرار الهدم.

ومُنحت العائلة فترة حتى الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، للاعتراض على القرار لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

ولكنّ المحكمة عادة ما تصادق على قرارات الهدم.

وترفض إسرائيل وقف سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها حيال عائلات منفذي الهجمات ضد قواتها أو المستوطنين، رغم الانتقادات العديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

وتستند الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ قرارات هدم منازل منفذي العمليات إلى قانون الطوارئ الصادر إبان الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1945.