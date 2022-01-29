هيئة فلسطينية: اتساع الاعتقالات الإسرائيلية بين المقدسيين

قالت هيئة فلسطينية مختصة بقضايا الأسرى، اليوم السبت، إن إسرائيل وسّعت في الأعوام الأخيرة اعتقالاتها بالقدس، لتكون الأعلى بين المدن الفلسطينية.

جاء ذلك في تقرير أعدّه الباحث عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف التقرير أن إسرائيل نفذت نحو 14 ألف اعتقال بين صفوف المقدسيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 حتى نهاية 2021.

وذكر أن نحو 2784 اعتقال نُفّذ في 2021، وتشكل هذه الاعتقالات نحو 35% من إجمالي الاعتقالات في المناطق الفلسطينية كافة خلال العام نفسه، وأشار إلى زيادة قدرها 41% على الاعتقالات المسجلة في القدس في العام الذي سبقه.

وتحدث التقرير عن استهداف لافت للنساء والأطفال، فقد سُجّل اعتقال 120 فتاة وامرأة من القدس يشكلن ثلثي إجمالي النساء الفلسطينيات اللواتي اعتُقلن في سنة 2021، وبزيادة قدرها 20% عمّا سُجّل من اعتقالات في صفوف النساء في القدس في العام الذي سبقه.

وذكر أن أكثر من 1300 طفل اعتقلوا في جميع المناطق الفلسطينية في عام 2021، منهم نحو 750 طفلا من القدس، بزيادة تفوق ضعف ما سُجّل من اعتقالات في صفوف الأطفال المقدسيين في 2020.

ووصف التقرير المعطيات الإحصائية بأنها خطرة للغاية، وتندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي اللافت بحق المقدسيين.

وتابع أن أخطر ما يواجه أطفال القدس هو ظاهرة الحبس المنزلي، الأمر الذي جعل مئات البيوت الفلسطينية سجونا.

وأشار إلى اضطرار الأهالي إلى مراقبة أبنائهم تنفيذًا لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية.

وذكر تقرير هيئة الأسرى من ذرائع الاعتقال: الانضمام إلى الفصائل والأحزاب الفلسطينية أو التواصل معها، والمشاركة في نشاطات سياسية.

ويشير التقرير إلى وجود قرابة 500 أسير مقدسي (من بين نحو 4600 أسير في سجون إسرائيل)، منهم 48 طفلا و13 فتاة وامرأة، و42 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.