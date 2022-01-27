أمنستي تتهم إيران بتعذيب سجين مريض وحرمانه من الرعاية الصحية

قالت منظمة العفو الدولية إن السجين الكردي الإيراني كمال شريفي "المسجون ظلما منذ عام 2008″ يكابد التعذيب ومحروم من الرعاية الصحية منذ سنوات.

وأكدت أن شريفي يعاني من ضرر في صحته لا يمكن إصلاحه، ويواجه مخاطر على حياته بسبب الحرمان المتعمّد لفترات طويلة من الرعاية الطبية المتخصصة الكافية لمرضه القلبي ومشاكل صحية أخرى.

كما حرمه المسؤولون، وفق المنظمة الحقوقية، من الزيارات العائلية لما يقرب من 14 عامًا، وذلك تسبب له في اضطرابات نفسية.

وأشارت إلى أنه نظرا لاعتلال صحته، فهو معرض لخطر الموت أو المرض الشديد إذا أصيب بـ"كوفيد-19" في السجن.