حريات|إيران

أمنستي تتهم إيران بتعذيب سجين مريض وحرمانه من الرعاية الصحية

afp : Protesters look on during a rally to demand the release of political prisoners in Iran as part of a "Global day of action" on July 25, 2009 in Berlin. Parallel to the rally, some 60
من مسيرة في برلين الألمانية تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في إيران (الفرنسية)
27/1/2022

قالت منظمة العفو الدولية إن السجين الكردي الإيراني كمال شريفي "المسجون ظلما منذ عام 2008″ يكابد التعذيب ومحروم من الرعاية الصحية منذ سنوات.

وأكدت أن شريفي يعاني من ضرر في صحته لا يمكن إصلاحه، ويواجه مخاطر على حياته بسبب الحرمان المتعمّد لفترات طويلة من الرعاية الطبية المتخصصة الكافية لمرضه القلبي ومشاكل صحية أخرى.

كما حرمه المسؤولون، وفق المنظمة الحقوقية، من الزيارات العائلية لما يقرب من 14 عامًا، وذلك تسبب له في اضطرابات نفسية.

وأشارت إلى أنه نظرا لاعتلال صحته، فهو معرض لخطر الموت أو المرض الشديد إذا أصيب بـ"كوفيد-19" في السجن.

المصدر : الجزيرة