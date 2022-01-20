حريات|الولايات المتحدة الأميركية

بشكل غير متناسب مع البيضاوات.. سرطان عنق الرحم يفتك بنساء السود بالولايات المتحدة

epa01061326 The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) conducts a mock funeral down Jefferson Ave. to bury the N-Word during their annual convention that is being held in Detroit, Michigan, USA, 09 July 2007. The N-word has been used as a slur against black people for more than a century and remains a symbol of racism. It is used by some blacks when referring to other blacks, especially in comedy routines and rap and hip-hop music. EPA/JEFF KOWALSKY
من مظاهرة سابقة ضد العنصرية في الولايات المتحدة (الأوربية-أرشيف)
20/1/2022

قالت مبادرة النساء السود في المناطق الريفية الجنوبية من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية وهيومن رايتس ووتش، إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لإنهاء وفيات سرطان عنق الرحم.

وقالت المنظمتان إنه في عام 2021 توفي ما يقدر بنحو 4290 امرأة في الولايات المتحدة بسبب سرطان عنق الرحم، بما في ذلك أعداد كبيرة، وبشكل غير متناسب، من النساء السود.

ويوثق التقرير المؤلف من 82 صفحة، الوفيات التي يمكن الوقاية منها بسبب سرطان عنق الرحم في ريف جورجيا.

ويظهر كيف تتجاهل السياسات الحكومية احتياجات الرعاية الصحية الإنجابية للنساء الريفيات من السود، ويشير إلى أن سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه وعلاجه بدرجة كبيرة.

وفي عام 2020، التزمت 194 دولة على مستوى العالم بالقضاء على سرطان عنق الرحم، وهو أول التزام من نوعه يتعلق بمكافحة السرطان.

وقالت أنريكي دانيال، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، "الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم ليست مجرد مأساة، إنها تكشف عن استبعاد منهجي من الرعاية والمعلومات الصحية المنقذة للحياة".

وتضيف أن "المجتمعات الريفية تواجه صعوبة كبيرة في مجرد الوصول إلى الطبيب، وتظهر التباينات العرقية الصارخة في النتائج نمطًا واضحًا من التمييز والإهمال".

ووفق الدراسة التي شملت 148 امرأة أغلبهن من السود في المناطق الريفية بولاية جورجيا، فإن التمييز العنصري وعدم الثقة في المجال الطبي يزيدان من حواجز الوقاية من سرطان عنق الرحم وعلاجه.

وتشمل الحواجز التي تعترضهن غالبا: عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحة الإنجابية المتسقة والميسورة التكلفة، ونقص رعاية أمراض النساء، ونقص وسائل النقل في المقاطعات الريفية، ونقص المعلومات.

ويمكن الوقاية من معظم حالات سرطان عنق الرحم بالفحوص الروتينية والمتابعة. لكن النساء اللواتي تمت مقابلتهن وصفن معاناتهن من أجل دفع تكاليف الفحوص ورعاية المتابعة. وقالت العديد من هؤلاء النساء -وغالبيتهن ليس لديهن تأمين صحي- إنه بسبب التكلفة غالبًا ما يتركن المواعيد الطبية أو فحوص السرطان.

وقالت الباحثة المجتمعية في حقوق الإنسان أوليفيا كولي "كشفت المقابلات التي أجريناها مدى تعرض النساء السود لأسوأ أنواع الإهمال وسوء المعاملة على أيدي بعض الأطباء الأقل تعاطفا والذين لا يعاملون جميع المرضى بإنصاف".

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش