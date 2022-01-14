عضو الكونغرس الأميركي بن كاردين يطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني عبد الجليل السنيكس

طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ماريلاند عن الحزب الديمقراطي بن كاردين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي والناشط الحقوقي البحريني المعتقل عبد الجليل السنيكس.

وقال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر "لا يجوز احتجاز أي شخص خلف القضبان لممارسته الحقوق المكفولة دوليًا في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

No individual should be held behind bars for exercising internationally guaranteed rights to free expression and association. Dr. Abduljalil Singace and all other political prisoners in #Bahrain should be immediately and unconditionally freed. — Senator Ben Cardin (@SenatorCardin) January 14, 2022

وطالب بن كاردين كذلك بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين.

وحُكم على المعارض البحريني بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011، وتم تأييد الحكم في الاستئناف عام 2012 وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.

وتصف منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) السنكيس بأنه واحد من بين مجموعة "البحرين 13" التي تضمّ القادة السياسيين الذين اعتقلوا لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.