حريات|الولايات المتحدة الأميركية

عضو الكونغرس الأميركي بن كاردين يطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني عبد الجليل السنيكس

Sen. Ben Cardin (D-MD) speaks at a demonstration against U.S. President Donald Trump's immigration policy outside the U.S. Capitol in Washington, U.S., June 21, 2018. REUTERS/Aaron P. Bernstein
السيناتور بن كاردين (ديمقراطي) خلال مظاهرة خارج مبنى الكابيتول الأميركي عام 2018 (رويترز)
14/1/2022

طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ماريلاند عن الحزب الديمقراطي بن كاردين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي والناشط الحقوقي البحريني المعتقل عبد الجليل السنيكس.

وقال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر "لا يجوز احتجاز أي شخص خلف القضبان لممارسته الحقوق المكفولة دوليًا في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وطالب بن كاردين كذلك بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين.

وحُكم على المعارض البحريني بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011، وتم تأييد الحكم في الاستئناف عام 2012 وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.

وتصف منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) السنكيس بأنه واحد من بين مجموعة "البحرين 13" التي تضمّ القادة السياسيين الذين اعتقلوا لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات