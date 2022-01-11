صاحب قصيدة "مصر تحيا".. إخلاء سبيل الشاعر خالد سعيد بعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي

القاهرة – أفرجت السلطات المصرية، مساء أمس الاثنين، عن الشاعر خالد سعيد بعد اعتقال دام نحو 3 سنوات بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر"، بسبب قصيدة له بعنوان "تحيا مصر ومصر تحيا".

وقال رئيس حزب الدستور علاء الخيام إن الشاعر خالد سعيد يوجد في منزله الآن بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه، وذلك في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (Facebook).

وفي يوليو/تموز 2017، ألقت قوات الأمن القبض على الشاعر خالد سعيد في منزله بمنطقة المعادي جنوبي القاهرة بسبب قصيدته الأخيرة "تحيا مصر" التي انتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر، ونشر أخبار وشائعات، ثم صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية، ليعاد القبض عليه مجددا عام 2018.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري محمد أنور السادات أن السلطات القضائية والنيابة العامة تبحثان حاليا حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عن عدد منهم خلال أيام قليلة.

السادات الذي يترأس حزب الإصلاح والتنمية، أضاف -في تغريدة أمس الاثنين- أن هذا يأتي في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي لقاء سابق مع الجزيرة نت، قال السادات إن الإفراجات لبعض سجناء الرأي تأتي ضمن إطار ما وصفه بالتوجه العام الجديد للدولة، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك انفتاح كبير، وإصلاحات خلال الفترة المقبلة في ملف الحقوق السياسية والحريات، إلا أن هذا سيحدث بالتدرج وبشكل مرحلي".

وقبل يومين، قررت السلطات المصرية الإفراج عن الناشط القبطي رئيس مؤسسة "شباب ماسبيرو" رامي كامل، كما أخلت سبيل الناشط السياسي والحقوقي رامي شعث الذي سافر مباشرة إلى باريس، وقالت عائلته -في بيان على مواقع التواصل- إن الإفراج جاء بعد تنازل رامي عن جنسيته المصرية.

وقبل يومين، قالت منظمات حقوقية إن محكمة جنايات القاهرة- الدائرة الرابعة إرهاب، قررت إخلاء سبيل 15 سيدة بتدابير احترازية، على ذمة قضية أمن الدولة منذ عام 2019، وذكرت أسماء السيدات.