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حريات|سوريا

الشبكة السورية: روسيا والنظام ارتكبا جرائم حرب في ريف إدلب

الشبكة قالت إنها وثقت استخدام النظام والقوات الروسية أسلحة نوعية في قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة (الأناضول)
الشبكة قالت إنها وثقت استخدام النظام والقوات الروسية أسلحة نوعية في قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة (الأناضول)
9/9/2021

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبتا انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال الهجمات على منطقة جبل الزاوية وما حولها بريف إدلب.

وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى مقتل 60 مدنيا على الأقل، بينهم 20 طفلا.

وأضافت الشبكة -في التقرير الذي غطى الفترة بين الخامس من يونيو/حزيران والأول من سبتمبر/أيلول من العام الجاري- أن الهجمات استهدفت 13 منشأة حيوية.

وأوضحت الشبكة أنها رصدت المواقع التي تركز فيها القصف على تجمعات الأشخاص، كما وثقت استخدام النظام والقوات الروسية -بكثافة غير مسبوقة- أسلحة نوعية لم يسبق أن رُصد استخدامها من قبل، حسبما جاء في التقرير.

ولفت التقرير إلى أن هجمات التحالف العسكري الروسي السوري أدت أيضا إلى وقوع العديد من الإصابات والإعاقات، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، فضلا عن الوضع الإنساني الكارثي على مختلف الأصعدة شمالي غرب سوريا.

المصدر : الجزيرة

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