Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|هولندا

سياسي هولندي مسلم: أوقفت ظلما بسبب ديني

السياسي الهولندي المسلم آرنولد فان دورن قال إنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي (الأوروبية)
السياسي الهولندي المسلم آرنولد فان دورن قال إنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي (الأوروبية)
29/9/2021

قال السياسي الهولندي آرنولد فان دورن إن توقيفه جاء لكونه سياسيا مسلما ناقدا ولمحاولة تشويه اسمه، وأكد أنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي.

وجاء ذلك بخصوص توقيفه بذريعة "إعداده لاغتيال رئيس الحكومة مارك روته"، وإطلاق سراحه بعدها بيوم.

وكان دورن قد انسحب من حزب الحريات اليميني المتطرف المعادي للإسلام والأجانب، وأعلن إسلامه عام 2011.

وقال فان دورن "تم توقيفي ظلما لكوني سياسيا مسلما ناقدا ولمحاولة تشويه اسمي، وأعتبر توقيف شخص بذريعة واهية ودون سبب انتهاكا لحقوق الإنسان".

وأكد أنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي الذي يسعى لإنهاكه، وسيطالب بتعويضات، مشيرا إلى أنه تعرض لأضرار مادية ومعنوية جراء توقيفه.

وأضاف "جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب يريد إزعاجي، وطريقة توقيفي لا تتلاءم مع دولة قانون، حيث يريدون تشويه اسمي. تلطيخ اسمي باتهام كاذب سيئ للغاية".

وذكر فان دورن أن الحادث الذي تعرض له يعد دليلا آخر على أن سيادة القانون لم تعد موجودة في هولندا.

ولفت إلى أنه ذهب إلى المنطقة التي يوجد فيها رئيس الوزراء روته، ليس من أجل محاولة اغتياله، وإنما لزيارة والدته المسنة المحتاجة، كما كان يفعل بشكل منتظم كل يوم أحد.

وتابع "جلست في ميدان قريب من منزل والدتي لأن التوقيت كان باكرًا، وشربت القهوة في مقهى يزوره رئيس الوزراء دائمًا، ثم توجهت إلى ناد رياضي لأمر شخصي".

واستطرد "لدى خروجي من النادي، سألني 4 أشخاص عن بطاقتي الشخصية دون أي أسباب، وتم توقيفي بعدها بفترة قصيرة، وبعد 32 ساعة علمت أنه تم توقيفي بتهمة: الإعداد لخطة اغتيال رئيس الوزراء".

وتداولت وسائل إعلام هولندية في 27 سبتمبر/أيلول الحالي أخبارًا عن تشديد الإجراءات الأمنية، بناءً على معلومات استخبارية عن هجمات أو عمليات خطف محتملة ضد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

دعاية انتخابية هولندية: "المسلمون قتلة وخطيرون"

تقدمت أحزاب سياسية وجمعيات إسلامية في هولندا الأحد بشكوى قضائية ضد حزب الحرية والتلفزيون الحكومي على خلفية عرض الأخير فيلما يضم محتوى معاديا للإسلام، أعده الحزب ضمن حملته الانتخابية.

19/3/2018
المزيد من حريات

اغتيال قيادي روهينغي بارز في مخيم للاجئين ببنغلاديش

الناشط محب الله قتل رميا بالرصاص في مخيمات بنغلاديش (غيتي)

بعد سنوات من إخفائه.. أسرة برلماني مصري سابق تطالب بالكشف عن مصيره

الناشط السياسي المصري مصطفى النجار (الجزيرة)

معتقل إسرائيلي ثلثا نزلائه من الأطفال

&#34;عتصيون&#34; جنوب الضفة و&#34;حوارة&#34; شمالها مركزا تنكيل بالفلسطينيين (مواقع التواصل)

منظمتان تطالبان البحرين بالإفراج الفوري عن المدون عبد الجليل السنكيس

البيان قال إن &#34;وزن عبد الجليل السنكيس نقص ما يزيد على 20 كيلوغراما وأصبحت صحته في خطر كبير (الصحافة البحرينية)
الأكثر قراءة

وصفت بالستار الناعم للانقلاب والمشيشي وجه رسالة لها.. رئيسة حكومة تونس تواجه امتحان الشرعية

تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة أثار جدلا واسعا حول شرعية التعيين والهدف منه (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد- كيف ردت نائبة بايدن على طالبة أميركية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة؟

صورة نشرها حساب كامالا هاريس في تويتر، وهي تتحدث أمس الثلاثاء إلى طلاب بجامعة جورج مايسون (مواقع التواصل)

سكانها الأصليون اختفوا.. ماذا تعرف عن جزيرة لابالما وحممها البركانية؟

بركان ثائر يلقي حممه إلى الخارج (رويترز)

قل لي فصيلة دمك.. أقل لك هل سيلدغك البعوض