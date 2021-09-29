Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
حريات|مصر

بعد سنوات من إخفائه.. أسرة برلماني مصري سابق تطالب بالكشف عن مصيره

الناشط السياسي المصري مصطفى النجار (الجزيرة)
الناشط السياسي المصري مصطفى النجار (الجزيرة)
أحمد رمضان
29/9/2021

القاهرة – مع مرور 3 سنوات على اختفائه قسريًا، جددت أسرة البرلماني المصري السابق مصطفى النجار، مطالباتها بالكشف عن مصيره، حيث انقطعت أخباره منذ اختفائه نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

ونشرت السيدة عائشة كمال والدة النائب البرلماني، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، صورة لها معصوبة العينين، وهي تحمل لافتة كتب عليها "مصطفى النجار فين؟"

وطالبت بالتضامن مع نجلها وقالت "تضامنوا مع مصطفى، وتخيلوا وضعه، وعن إحساسكم به، وبكل اللي زيه (أي نظرائه من المعتقلين)".

وتجاوب مجموعة من النشطاء والحقوقيين مع رسالة والدة النجار، وقاموا بنشر صور لهم مدون عليها عبارة "مصطفى النجار فين".

بدوره، نشر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، عبر صفحته على موقع فيسبوك، صورة له وهو يرفع لافتة تتساءل "مصطفى النجار فين".

وكتب العطار: "اليوم تمر 3 سنوات منذ انقطاع التواصل مع الدكتور مصطفى النجار، 3 سنوات من حرمان أسرته من الاطمئنان عليه، 3 سنوات محروم من رؤية والدته وأولاده وأسرته".

ووجه الناشط الحقوقي نداء قائلًا "إلى كل من لديه ذرة ضمير، إلى كل من يملك القرار في عودته إلى أسرته وعودة المئات من المختفين قسرًا إلى ذويهم، أفرجوا عن الدكتور النجار وعن المئات من المختفين".

ومصطفى النجار طبيب أسنان وناشط سياسي وبرلماني سابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، وهو أول حزب مصري ضم عددًا كبيرًا من شباب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأحد مؤسسي "الجمعية الوطنية للتغيير"، كما تولى منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من حريات

اغتيال قيادي روهينغي بارز في مخيم للاجئين ببنغلاديش

الناشط محب الله قتل رميا بالرصاص في مخيمات بنغلاديش (غيتي)

سياسي هولندي مسلم: أوقفت ظلما بسبب ديني

السياسي الهولندي المسلم آرنولد فان دورن قال إنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي (الأوروبية)

معتقل إسرائيلي ثلثا نزلائه من الأطفال

&#34;عتصيون&#34; جنوب الضفة و&#34;حوارة&#34; شمالها مركزا تنكيل بالفلسطينيين (مواقع التواصل)

منظمتان تطالبان البحرين بالإفراج الفوري عن المدون عبد الجليل السنكيس

البيان قال إن &#34;وزن عبد الجليل السنكيس نقص ما يزيد على 20 كيلوغراما وأصبحت صحته في خطر كبير (الصحافة البحرينية)
الأكثر قراءة

وصفت بالستار الناعم للانقلاب والمشيشي وجه رسالة لها.. رئيسة حكومة تونس تواجه امتحان الشرعية

تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة أثار جدلا واسعا حول شرعية التعيين والهدف منه (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد- كيف ردت نائبة بايدن على طالبة أميركية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة؟

صورة نشرها حساب كامالا هاريس في تويتر، وهي تتحدث أمس الثلاثاء إلى طلاب بجامعة جورج مايسون (مواقع التواصل)

سكانها الأصليون اختفوا.. ماذا تعرف عن جزيرة لابالما وحممها البركانية؟

بركان ثائر يلقي حممه إلى الخارج (رويترز)

قل لي فصيلة دمك.. أقل لك هل سيلدغك البعوض