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حريات|بحرين

منظمة حقوقية: تحقيق الجزيرة بشأن أطفال البحرين وثيقة قانونية تدين المنامة

طفلان بحرينيان يوزعان شعارات ويرفعان شارات التحدي أمام شرطة مكافحة الشغب في المنامة (الأوروبية)
طفلان بحرينيان يوزعان شعارات ويرفعان شارات التحدي أمام شرطة مكافحة الشغب في المنامة (الأوروبية)
27/9/2021

قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد مراري إن التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة ضمن برنامج "المسافة صفر" يعتبر وثيقة قانونية مهمة.

وأضاف مراري في لقاء مع الجزيرة أن في التحقيق ما يكفي لإدانة البحرين لدى المنظمات الدولية باعتقالها الأطفال.

وأشار إلى أن نفي وزارة الداخلية البحرينية الانتهاكات التي وثقها تحقيق "المسافة صفر" هو نفي لأمور ثابتة لدى مقرري الأمم المتحدة، وأثبتتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان الترويج لفيلم "الحوض الجاف" قد أحدث حراكا غير مسبوق داخل البحرين، لتسليط الضوء على إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المرتبطة بالسجون والأطفال المعتقلين.

وقد نشرت صحف محلية مقالات عن قانون العقوبات البديلة الذي اعتبروه تأكيدا على أن قوانين البحرين تأتي متوافقة مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان على حد تعبيرهم، فيما أعادت صحف أخرى نشر مقاطع فيديو من داخل السجون، في محاولة لإظهار السجناء وهم يحظون بكامل حقوقهم.

مراري: الانتهاكات البحرينية ثابتة لدى مقرري الأمم المتحدة وأثبتتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية (الجزيرة)

وكشف برنامج "المسافة صفر" في تحقيقه الجديد "الحوض الجاف" عن تعرض ما لا يقل عن 607 أطفال في البحرين لألوان مختلفة من التعذيب بين عامي 2011 و2021، وفق بيانات قضائية وحقوقية حصل عليها البرنامج.

كما عرض الفيلم وثائق للنيابة العامة البحرينية تكشف أن التحقيقات مع الأطفال المعتقلين تمت دون وجود ذويهم وبلا محامين.

وكشفت مصادر في النيابة البحرينية لفريق "المسافة صفر" عن وجود أكثر من 150 طفلا في السجون البحرينية.

وفي ردها على ما كشفه تحقيق "المسافة صفر"، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه لا يوجد أطفال مسجونون في البحرين، وإن المعتقلين من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة يقضون عقوبتهم في مركز إصلاحي خاص.

وأضافت الوزارة في بيان أن من يقضون عقوبات في سجن "جو" من الأطفال محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، واستنفدوا كل مراحل التقاضي، وخضعوا لمحاكمات عادلة، بحسب البيان.

المصدر : الجزيرة

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