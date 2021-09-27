قنص واعتقال وتدمير.. 652 انتهاكا إسرائيليا ضد إعلاميي فلسطين في 2021

قالت لجنة دعم الصحفيين إن إسرائيل ارتكبت 652 انتهاكا بحق الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2021.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة -وهي منظمة عربية مستقلة- بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الموافق 26 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وتابعت اللجنة "ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، مستخدما كافة أنواع القتل والقنص بالرصاص والاعتقال الوحشي والاعتداء والملاحقة".

وأوضحت أن هذه الانتهاكات أسفرت -خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة شهر مايو/أيار الماضي- عن استشهاد صحفي وتدمير أكثر من 59 مؤسسة إعلامية.

وطالبت اللجنة بـ"توفير كل أشكال الحماية والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، الذين شكّلوا على الدوام هدفا لجيش الاحتلال".

وثمّنت اللجنة دور "الصحفيين الفلسطينيين في إظهار الجوانب الإنسانية، وتغطية الأحداث التي تزدحم بها فلسطين، وتوثيق الاعتداءات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون".

ودعت "الصحفيين في العالم إلى تعزيز تضامنهم، وتقديم الدعم الجاد والحقيقي، بمختلف أشكاله، لنظرائهم في الأراضي الفلسطينية، في مواجهة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة والمنظمة".

كما طالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، ولا سيما أن كافة المواثيق والأعراف الدولية تكفل للإعلامي حرية التنقل والتغطية ونقل الأخبار بدون أي ضغوط".

وحثت اللجنة الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومنظمات حقوق الإنسان كافة والمجتمع الدولي على "إدانة جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على كل انتهاكاته السابقة والحالية".

وفي السياق، دعت اللجنة الجهات المختصة إلى العمل على الإفراج عن 24 صحفيا فلسطينيا معتقلين الآن في سجون الاحتلال، كان آخرهم -وفق اللجنة- الصحفي أيمن قواريق الذي اعتقل مساء الجمعة الماضية عند أحد أبواب المسجد الأقصى.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (بدون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.