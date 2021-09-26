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حريات|نمسا

بصق واعتداء بدني.. مسلمة محجبة تتعرض لهجوم عنصري في النمسا

مسلمون في مظاهرة سابقة وسط مدينة فيينا (غيتي)
مسلمون في مظاهرة سابقة وسط مدينة فيينا (غيتي)
26/9/2021

تعرضت سيدة مسلمة محجبة لاعتداء عنصري على يد مواطنة متطرفة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وفي حادثة تعكس تصاعد الإسلاموفوبيا في هذه البلاد، تعرضت براءة بولانت لهجوم عنصري من قبل إحدى السيدات أثناء ركوبها الحافلة العامة.

وقالت وكالة الأناضول إن الاعتداء كان الجمعة الماضي، إذ بصقت المرأة المعتدية على بولانت، إضافة إلى محاولة شد حجابها ونزعه وهي تردد عبارات عنصرية.

وأوضحت الوكالة أن بولانت قامت بنشر قصتها عبر وسائل التواصل، مما تسبب في حالة من التفاعل الواسع معها.

وأشارت إلى أن بولانت قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المرأة المنفذة للهجوم العنصري.

المصدر : وكالة الأناضول

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