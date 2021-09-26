أثار عرض حكومة النمسا، أمس الخميس، “خارطة للإسلام” على الإنترنت موجة استنكار واسعة لدى المسلمين، الذين نددوا بنشر عناوين ومعلومات عن مساجد وجمعيات في البلاد، واشتكوا من تعرضهم بشكل كبير لانعدام الأمن.
بصق واعتداء بدني.. مسلمة محجبة تتعرض لهجوم عنصري في النمسا
26/9/2021
تعرضت سيدة مسلمة محجبة لاعتداء عنصري على يد مواطنة متطرفة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وفي حادثة تعكس تصاعد الإسلاموفوبيا في هذه البلاد، تعرضت براءة بولانت لهجوم عنصري من قبل إحدى السيدات أثناء ركوبها الحافلة العامة.
وقالت وكالة الأناضول إن الاعتداء كان الجمعة الماضي، إذ بصقت المرأة المعتدية على بولانت، إضافة إلى محاولة شد حجابها ونزعه وهي تردد عبارات عنصرية.
وأوضحت الوكالة أن بولانت قامت بنشر قصتها عبر وسائل التواصل، مما تسبب في حالة من التفاعل الواسع معها.
وأشارت إلى أن بولانت قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المرأة المنفذة للهجوم العنصري.
المصدر : وكالة الأناضول